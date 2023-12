Losowanie LKE RELACJA NA ŻYWO Liga Konferencji losowanie fazy pucharowej LIVE ONLINE z kim gra Legia Warszawa w 1/16 finału LKE? Losowanie Ligi Konferencji RELACJA

Pary 1/16 finału Ligi Konferencji:

Na żywo Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z losowania 1/16 finały Ligi Konferencji w sezonie 2023/24. Jednym z zespołów, który zagra na tym etapie rozgrywek, jest Legia Warszawa. Start losowania o godzinie 14:00, bądźcie z nami!

Losowanie fazy pucharowej Ligi Konferencji

Legia Warszawa jest jedynym zespołem z Ekstraklasy, który ostał się w europejskich pucharach. W fazie grupowej oprócz „Wojskowych” rywalizował jeszcze Raków Częstochowa, ale ostatecznie zajął on ostatnie miejsce w swojej grupie w Lidze Europy i nie zdołał nawet „spaść” do Ligi Konferencji. I to właśnie ci spadkowicze z Ligi Europy (czyli drużyny, które w swoich grupach zajęły 3. miejsce) zagrają w 1/16 Ligi Konferencji przeciwko drużynom, które w tych rozgrywkach zajęły 2. miejsce w grupie, a taką jest Legia Warszawa, która uplasowała się tuż za Aston Villą. Tym samym Legia Warszawa może trafić na Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, Real Betis, Sturm Graz (to on wyprzedził Raków), Royale Union SG, Maccabi Haifa, Servette oraz Molde.