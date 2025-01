Wszystko zdarzyło się w spotkaniu 7. kolejki Ligi Europy. Turecki zespół, dość rozpaczliwie walczący o prawo gry w 1/16 finału (na razie zajmuje 23. miejsce, a więc przedostatnie dające awans na ten szczebel), podejmował Olympique Lyon. Francuzi notowani są dużo wyżej, blisko im do zapewnienia sobie miejsca od razu w 1/8 finału LE. Bezbramkowy remis urządzał ich w pełni, takim wynikiem ostatecznie mecz się skończył. Po drodze jednak nie brakło gorących spięć, a bohaterem aż dwóch z nich został wspomniany Szymański.

To była 31. minuta gry, gdy reprezentant Polski próbował „zabrać się” z piłką podawaną przez Freda. Gdyby to zrobił, miałby otwartą drogę do bramki zespołu z Lyonu. Nic dziwnego, że Saël Kumbedi, defensor gości, zdecydował się na atak wślizgiem. 19-latek trafił w piłkę, ale i w lewą nogę Sebastiana Szymańskiego. Cała akcja – jak widać na poniższym filmie – wyglądała bardzo nieciekawie.

🟡🔵 Jose Mourinho: "Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı… pic.twitter.com/LTAkjzsBTM— 1907Bros (@1907Bros) January 23, 2025

Polak miał dużo szczęścia, że po zabiegach sztabu medycznego zdołał się podnieść, wrócić do gry, a nawet dograć mecz do końca. Interwencja rywala mogła się przecież skończyć dużo dramatyczniej. Podnosił to na pomeczowej konferencji trener Fenerbahce, słynny Jose Mourinho. - To było zagranie na czerwoną kartka. Sędzia podjął złą decyzję, a VAR jej nie naprawił – grzmiał słynny Portugalczyk.

„The Special One” wracał też do kolejnej sytuacji z udziałem obu tych zawodników. Kumbedi bowiem w pewnym momencie… złapał próbującego wyjść z kontrą Szymańskiego za szyję! W tym przypadku nie było w ogóle kary dla Francuza. - A przecież to było zagranie niczym z walki UFC! - denerwował się Mourinho. - I znów powinien zainterweniować VAR! - pieklił się szkoleniowiec Fenerbahce (całą sytuację widać na filmie z prawej strony)

W ostatniej kolejce LE zespół ze Stambułu zagra na wyjeździe z mającym „oczko” więcej mistrzem Danii, FC Midtjylland, z Adamem Buksą w składzie. Wcześniej, w niedzielę, Szymański i spółka w 21. serii gier ligi tureckiej zagrają z Göztepe Izmir. W dotychczasowych meczach Süper Lig w tym sezonie polski pomocnik zdobył tylko jedną bramkę i zapisał na swe konto cztery asysty.

Jose Mourinho'nun Lyon maç planı rakibi 10 kişi bıraktırmakmış. Maç sonu söylediği şeylerden ve maç içinde İrfan Can Kahveci ve Szymanski pozisyonları da buna işaret ediyor."Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan… pic.twitter.com/iE10juoURe— Eşref G (@blackpage_g) January 24, 2025

