Oto plany Bodo/Glimt przed meczem z Lechem Poznań. Długi obóz, terminarz sparingów

Ich obóz na Półwyspie Iberyjskim potrwa nawet dłużej niż zakładano. Norwegowie spędzą w Hiszpanii aż miesiąc. Zgrupowanie ma ich przygotować do rozgrywek norweskiej Eliteserien. Ta startuje dopiero 10 kwietnia, wcześniej odbędzie się za to walka o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Pierwszy mecz z Lechem Poznań odbędzie się 16 lutego o godz. 18:45. Rewanż tydzień później o 21:00 (oba spotkania w Viaplay).

Gdzie dokładnie szykują się na mistrzów Polski piłkarze z Norwegii? Nieopodal Murcji w San Pedro de Pinatar. Ekipa Kjetila Knudsena ma rozegrać aż pięć sparingów. Pierwszy z nich, jeszcze przed wylotem do Hiszpanii, odbędzie się 12 stycznia na Aspmryra Stadion w Bodo. Rywalem będzie zespół IK Junkeren, lokalny rywal, z którym jednak zbyt często nie gra, bo ekipa IK gra w 2. lidze.

W słonecznej Hiszpanii rywal Lecha zagra kolejne cztery mecze kontrolne:

19 stycznia, Bodo/Glimt – FC Heidenheim

26 stycznia, Bodo/Glimt – Kalmar FF

2 lutego, Bodo/Glimt – Viborg FF

9 lutego, Bodo/Glimt – Silkeborg

Klub nie musi się już martwić o ważne postacie. Zimą kontrakty z Bodo/Glimt przedłużyli bramkarz Magnus Brondbo, środkowy pomocnik Sondre Fet i, co jest najważniejszą informacją zimy, najlepszy strzelec Amahl Pellegrino. Być może wicemistrzów Norwegii wzmocni Fredrik Bjorkan, wychowanek klubu, który ostatnio bronił barw Feyenoordu Rotterdam. Lewy obrońca jest tam jednak tylko wypożyczony z Herthy Berlin, ale wiele wskazuje na to, że rozwiąże kontrakt z niemieckim klubem.

