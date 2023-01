Marek Papszun wróży mu wielką karierę. "Jeszcze nie pokazał wszystkich możliwości"

Kovacević potencjał ma całkiem spory

Raków w rundzie jesiennej stracił tylko 12 goli, co najlepszy dorobek ze wszystkich drużyn w ekstraklasie. Pracowało na to dwóch bramkarzy Vladan Kovacević i Kacper Trelowski. - Uważam, że Vladan Kovacević to najlepszy bramkarz w lidze, który ciągle się rozwija - przyznał trener Marek Papszun na naszych łamach. - Jeszcze nie pokazał wszystkich możliwości, a proszę mi wierzyć, że potencjał ma naprawdę całkiem spory. Jest młody i cały czas na dorobku. Wierzę w to, że najbliższa runda będzie jeszcze lepsza w jego wykonaniu, że zapracuje na ten wymarzony transfer. Ben Lederman stracił wiele tygodni przez kontuzję. Podobnie Szymon Czyż, który długo walczył o miejsce w pierwszym składzie, a jak to zrobił i osiągnął wysoką formę, to doznał urazu kolana. Udanie wprowadzili się nowi gracze jak Bogdan Racovitan czy Stratos Svarnas. Grek to środkowy obrońca grający nowocześnie - stwierdził.

Chcą sprowadzić kilku zawodników

Lider ekstraklasy wyjechał na zgrupowanie do Turcji. Ostatnio kontrakt z klubem podpisał Brazylijczyk Jean Carlos z Pogoni Szczecin. Kto jeszcze dołączy do częstochowian? - Uważam, że musimy się wzmocnić - zaznaczył szkoleniowiec. - Nie ukrywam, że liczę na transfery. Nie zdradzę, gdzie mamy największe potrzeby. Mogę powiedzieć tylko, ze chcemy sprowadzić 2-3 zawodników, którzy będą w stanie rywalizować od razu o pierwszy skład. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Zobaczymy, co wyjdzie z naszych planów - tłumaczył trener Marek Papszun w rozmowie z naszym portalem.