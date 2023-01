Lech zabezpieczył obsadę bramki. Nowy piłkarz podpisał kontrakt, zna polską ligę

Super Express jako pierwszy informował o możliwych przenosinach Holeca do ekipy mistrzów Polski i to się sprawdziło. Wczoraj przeszedł on testy medyczne, po których doszło do podpisania umowy. Holec w sezonie 2020/21 był przez pół roku bramkarzem Rakowa, gdzie pokazał się z dobrej strony. - Kiedy byłem w Rakowie, to uczyłem się języka polskiego. To dla mnie na pewno plus, a także to, że znam się z Lubo (Lubomir Satka-red.) - powiedział nowy bramkarz Lecha. Oznacza, to że poznaniacy pożegnają się z Ukraińcem, Arturem Rudką, który był wielkim rozczarowaniem. Zawiódł w meczach Lecha o awans do Ligi Mistrzów, słabo bronił w lidze a później miał problemy ze zdrowiem. W drugiej części rundy jesiennej do bramki Kolejorza wszedł Filip Bednarek, który spisywał się bez zarzutu. Zapewne Bednarek i Holec będą rywalizować o pozycję numer 1 w bramce Lecha. Słowak już jutro dołączy do ekipy przygotowującej się do rundy wiosennej w Dubaju. Holec w barwach Rakowa przed dwoma laty rozegrał łącznie 19 meczów w lidze i Pucharze Polski i w dziewięciu z nich zachował czyste konto. Zaliczył 1 występ w reprezentacji swojego kraju.

Nasi rywale w eliminacjach do Euro zmienili trenera. Znane nazwisko, ma im zapewnić awans