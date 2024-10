- Baćka Topola to rywal, który się na nas rzuci. Mają swój styl gry, chcą grać w piłkę i dominować. Wolą bronić z wysokim pressingiem. Nie sądzę, aby u siebie, przy takim wydarzeniu, zrezygnowali ze swojej tożsamości. Gramy z drużyną pełną Serbów, a to ludzie charakterni. Podnoszą poziom zaangażowania. Wystarczy spojrzeć na naszego Raszę Pankova lub byłych graczy Legii z tego kraju. To będzie mecz, w którym rywal będzie chciał narzucić swoje tempo i wykorzystać swoje atuty – podkreślił Goncalo Feio na konferencji prasowej w Nowym Sadzie.