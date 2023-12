Raków – Atalanta TRANSMISJA TV Liga Europy Raków Częstochowa – Atalanta dzisiaj 14.12 GDZIE OBEJRZEĆ? Raków – Atalanta STREAM LIVE ONLINE

Wiemy już, jak Atalanta podeszła do rewanżu z Rakowem. A co na to nasz ekspert? „Włosi potrafią liczyć pieniądze” [ROZMOWA SE]

Raków Częstochowa ma za sobą bardzo trudną fazę grupową w Lidze Europy. Dla aktualnego mistrza Polski debiut na tym poziomie był bolesny, najpierw przegrała z jednym z faworytów grupy, Atalantą, ale później przyszła bardzo bolesna porażka w teoretycznie najłatwiejszym meczu – u siebie ze Sturmem Graz. Później jednak nadzieję polskim fanom dał remis Rakowa ze Sportingiem, choć podopieczni Dawida Szwargi mogli go nawet wygrać! I choć później znów przyszła porażka, w drugim meczu z Portugalczykami, to Raków i tak utrzymał szansę na awans do Ligi Konferencji.

Aby te szanse przedłużyć, Raków musiał wygrać ze Sturmem Graz na wyjeździe i to się udało! Niestety, wygrana 1:0 sprawiła, że w bezpośrednich meczach tych drużyn jest idealny remis, a że ogólny bilans bramek Sturm ma lepszy, to austriacki klub jest przed Rakowem. I to właśnie ta równość w punktach i bezpośrednich meczach sprawia, że jest tak wiele scenariuszy. W dużym skrócie, Raków musi zdobyć więcej punktów od Sturmu w ostatniej kolejce, lub zdobyć ich tyle samo (czyli jeśli Sturm przegra ze Sportingiem, to Raków także „może” przegrać swój mecz), ale wówczas musi poprawić swój bilans bramkowy – obecnie Sturm ma bilans -2 (4:6), a Raków -3 (3:6). Gdyby ten bilans się wyrównał, to może się stać nawet tak, że decydować będzie... liczba żółtych i czerwonych kartek! W trakcie spotkania Rakowa niezbędne więc będzie śledzenie też wydarzeń w Lizbonie, gdzie Sporting podejmie Sturm.

