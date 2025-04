Real Betis - Jagiellonia Białystok: typy i kursy (10.04.2025) | Mistrz Polski skazany na pożarcie?

Real Betis - Jagiellonia typy: oferty bukmacherskie na ten mecz

Jagiellonia Białystok w czwartek rozegra pierwsze spotkanie w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Rywalem aktualnego mistrza Polski na Estadio Benito Villamarin będzie Real Betis. Duma Podlasia, aby dostać się do tego etapu rozgrywek, musiała pokonać po drodze TSC Backa Topola i Cercle Brugge.

Z kolei ich przeciwnicy mieli trudniejsze zadanie, bowiem rywalizowali w fazie pucharowej z Gent i Vitorią Guimaraes. Niekwestionowanym faworytem dwumeczu według bukmacherów będzie drużyna z Hiszpanii. Sprawdź typy na ten mecz.

Real Betis - Jagiellonia: kto faworytem - typy bukmacherskie

Bukmacher STS w roli faworyta wskazał Real Betis. Różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo jednoznacznie wskazuje, że każdy inny wynik niż triumf Hiszpanów będzie sporym zaskoczeniem.

Wygraną Andaluzyjczyków oszacowano z kursem 1.30, zaś zwycięstwo Jagiellonii ma współczynnik aż 8.75. Poniżej prezentujemy ciekawsze zakłady po dobrych kursach, które znalazły się w ofercie na ten mecz.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 08/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie.

Gol Jagiellonii po dobrym kursie 1.70

Jagiellonia to zespół, który preferuje futbol ofensywny. W fazie pucharowej zdobyli 9 goli w czterech meczach, a fazę ligową zakończyli z dorobkiem 10 bramek w sześciu spotkaniach. Biorąc pod uwagę wysokość kursu, a także fakt, że Betis stracił gola w 7 z 10 ostatnich starć, uważam, że zakład, na co najmniej jedną bramkę Dumy Podlasia (kurs: 1.70) jest ciekawą opcją do zagrania.

Handicap 0:2 w ofercie bukmacherów 2.00

Choć nie ulega wątpliwości, że Betis to drużyna o klasę lepsza niż Jagiellonia, tak nie spodziewam się wielkiego pogromu ze strony Hiszpanów. W ofercie bukmacherów ciekawą opcją jest zakład handicapowy. Moim zdaniem mistrz Polski jeśli przegra, to różnicą nie większą niż jeden gol. Dlatego po wysokim kursie ok. 2.00 proponuje handicap z przewagą dwóch goli dla Jagiellonii.

Real Betis - Jagiellonia: statystyki dla typera

W ostatnich tygodniach Real Betis prezentuje fantastyczną formę. Andaluzyjczycy nie przegrali żadnego z ośmiu ostatnich spotkań. Świetną passę kontynuują od 23 lutego, gdy na wyjeździe pokonali Getafe. Wysoka dyspozycja przełożyła się na poprawę pozycji w tabeli La Liga. Aktualnie podopieczni Manuela Pellegriniego zajmują 6. miejsce z dorobkiem 48 punktów.

Nieco gorzej radzi sobie Jagiellonia, która miewa wahania formy. Co prawda ich łupem padł triumf w Superpucharze, lecz porażka z Lechią czy remis z Piastem negatywnie wpłynęły na sytuację w Ekstraklasie. Zajmując 3. miejsce w tabeli, tracą do lidera już 6 punktów, a do końca rozgrywek pozostało siedem meczów.

Ostatnie 5 spotkań Realu Betis:

05.04.2025: FC Barcelona - Real Betis 1:1 (La Liga)

30.03.2025: Real Betis - FC Sevilla 2:1 (La Liga)

16.03.2025: Leganes - Real Betis 2:3 (La Liga)

13.03.2025: Vitoria Guimares - Real Betis 0:4 (Liga Konferencji)

09.03.2025: Real Betis - Las Palmas 1:0 (La Liga)

Ostatnie 5 spotkań Jagiellonii Białystok:

06.04.2025: Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 1:1 (Ekstraklasa)

02.04.2025: Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 1:0 (Superpuchar Polski)

29.03.2025: Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 1:0 (Ekstraklasa)

16.03.2025: Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 2:1 (Ekstraklasa)

Real Betis - Jagiellonia Białystok: przewidywane składy

W składzie Betisu z pewnością nie zagrają w tym meczu kontuzjowani Marc Roca i Angel Ortiz, z kolei w zestawieniu Jagiellonii nie pojawi się leczący uraz kolana Adrian Dieguez oraz Michal Sacek.

Real Betis: Adrian – Ruibal, Bartra, Natan, Perraud – Johnny Cardoso, Altimira – Antony, Lo Celso, Fornals – Cucho Hernandez

Jagiellonia: Abramowicz - Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Moutinho - Villar, Imaz, Romańczuk, Kubicki, Czurlinow - Pululu

Real Betis - Jagiellonia Białystok: transmisja - gdzie obejrzeć?

Spotkanie Real Betis - Jagiellonia Białystok odbędzie się w czwartek 10 kwietnia o godz. 21:00. Transmisję śledzić będzie można w Polsacie Sport Premium 2. Całość spotkania do zobaczenia również na Polsat Box Go.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.