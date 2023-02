Tak Robert Lewandowski podbijał Europę. Zobacz dokonania gwiazdy Barcelony w pucharach

Potrafi strzelić wszędzie, każdemu i w każdej sytuacji

W pierwszym spotkaniu Barcelona zremisowała 2:2 z Manchesterem United. Czy w rewanżu "Lewy" pokona bramkarza "Czerwonych Diabłów"? - Znamy jego klasę. On potrafi strzelić wszędzie, każdemu bramkarzowi i w każdej sytuacji - powiedział Tomasz Kuszczak, były polski bramkarz, który grał w Man Utd. - „Lewy” to napastnik z najwyższej, światowej półki. Jest zagrożeniem dla rywali, więc dlatego gra w Barcelonie. To duży atut zespołu. Jest grającą legendą polskiego futbolu. Doceniam to, co osiągnął. On niczego się nie boi - stwierdził.

Old Trafford to stadion z duszą

To będzie pierwszy występ Lewandowskiego na tym słynnym stadionie. - Atmosfera jest niesamowita! - zaznaczył. - Robert będzie miał okazje przekonać się, jaki superdoping potrafią zrobić angielscy kibice w „Teatrze marzeń”. Zobaczy, że Old Trafford to stadion z duszą na którym trzeba wystąpić. Będzie miał co wspominać - stwierdził były polski bramkarz.

Przygodę z pucharami zaczął w 2008 roku

W europejskich pucharach Lewandowski debiutował w sezonie 2008/09 w barwach Lecha Poznań. Wtedy "Kolejorz" dotarł do 1/16 finału Pucharu UEFA. Polak w dorobku ma finał Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund oraz triumf w tych rozgrywkach z Bayernem Monachium. W tej edycji z Barceloną zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a teraz rywalizuje w Lidze Europy.

Dorobek Roberta Lewandowskiego w pucharach

Sezon 2008/09: Lech, 1/16 finału Pucharu UEFA

Sezon 2009/10: Lech, IV runda el. Ligi Europy

Sezon 2010/11: Borussia, faza grupowa LE

Sezon 2011/12: Borussia, faza grupowa Ligi Mistrzów

Sezon 2012/13: Borussia, finalista LM

Sezon 2013/14: Borussia, 1/4 finału LM

Sezon 2014/15: Bayern, 1/2 finału LM

Sezon 2015/16: Bayern, 1/2 finału LM

Sezon 2016/17: Bayern, 1/4 finału LM

Sezon 2017/18: Bayern, 1/2 finału LM

Sezon 2018/19: Bayern, 1/8 finału LM

Sezon 2019/20: Bayern, triumfator LM

Sezon 2020/21: Bayern, 1/4 finału LM

Sezon 2021/22: Bayern, 1/4 finału LM

Sezon 2022/23: Barcelona, faza grupowa LM, Liga Europy...

