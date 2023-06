i Autor: eastnews Jose Mourinho

Portugalczyk przemyśli zachowanie?

Władze UEFA bez litości dla trenera Romy. Jose Mourinho nie uniknął kary

W poprzednim roku AS Roma wygrała Ligę Konferencji. W tym nie udało się jej triumfować w Lidze Europy. Trener Jose Mourinho był wściekły po finale w Budapeszcie. Portugalczyk miał ogromne pretensje do arbitra. Teraz słynny trener został ukarany przez UEFA za to zachowanie.