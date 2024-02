i Autor: Cyfra Sport Legia Warszawa

Dreszczowiec!

Zmartwychwstanie Legii Warszawa w Molde! Dwa gole, które dają nadzieje na awans

Emocji w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Molde FK – Legia było co niemiara. Do przerwy Legia była na deskach, ale po przerwie się podniosła. Ostatecznie spotkanie zakończyło się skromną porażką 2:3, co daje szanse „Wojskowym” przed rewanżem.