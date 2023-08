Arabowie zwariowali na punkcie piłki. Takie pieniądze płacą w czwartej lidze

Leo Messi wprowadził kibiców w ekstazę. Tak rozruszał Inter Miami, to trzeba zobaczyć! Co za euforia! [WIDEO]

W Arabii Saudyjskiej grają już takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane czy N’Golo Kante. Wkrótce może zacząć się exodus mniej znanych piłkarzy, których skuszą wielkie pieniądze, a takie mają kluby trzeciej a nawet czwartej ligi. Okazuje się, że kluby na poziomie czwartej ligi mogą zaoferować piłkarzom wynagrodzenie ok. 220 tys. euro rocznie. Taką informację podał arabski portal "The New Arab". Po przeliczeniu daje to kwotę ok. 19 tys złotych tygodniowo. Żeby wyobrazić sobie skalą wynagrodzenia, to jest dwa razy większe od tego jakie mają piłkarze w angielskiej League Two, czyli czwartego poziomu rozgrywkowego w Anglii.

W Arabii Saudyjskiej piłkarze mają dodatkowo możliwość zamieszkania w domkach jednorodzinnych. Czwarta liga w Arabii powstała zaledwie 2 lata temu i jej poziomu nie można w żaden sposób porównać do tych samych klas rozgrywkowych w Europie czy Ameryce Płd. Jest zdecydowanie niższy. Arabowie szukają piłkarzy poprzez… ogłoszenia w portalach internetowych. - " Poszukujemy napastnika, lewego i prawego obrońcy, pomocników oraz środkowego obrońcy, będących aktywnymi piłkarzami gotowymi na wyzwania" – cytuje jedno z ogłoszeń wspomniany portal "The New Arab". Od początku tego roku, kiedy doszło do transferu Cristiano Ronaldo do Al-Nassr, kluby saudyjskie wydały na na kupno piłkarzy około pół miliarda euro.

