Barcelona musi otworzyć konto punktowe w Lidze Mistrzów, rywal jest wymarzony. Lewandowski będzie łakomy na gole i postrzela do Młodych Chłopców?

„Lewandowski też potrzebuje odpoczynku. Zmieniłem go dla jego dobra, bo gramy co trzy dni – tak Hansi Flick, trener Katalończyków, wyjaśnił zdjęcie polskiego supersnajpera z murawy w 70. minucie sobotniej konfrontacji w Pampelunie, przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Zdrowy i strzelający ogniem ciągłym „Lewy” będzie Niemcowi potrzebny dziś wieczorem. Po porażce 1:2 w Monaco, jego podopieczni muszą odrabiać championsleaguowe straty!

Barcelona musi otworzyć konto punktowe w Lidze Mistrzów, rywal jest wymarzony

Okazja do rehabilitacji jest wyjątkowa, bo do Barcelony przyjechali Młodzi Chłopcy. Tak przetłumaczona na polski brzmi nazwa mistrza Szwajcarii, który jednak w tym sezonie nie przypomina zwycięskiego teamu sprzed kilku miesięcy. Nie potrafią się Young Boys Berno wykaraskać ze strefy spadkowej w rodzimej ekstraklasie, a przygodę z Champions League zaczęli od gładkiego 0:3 u siebie z Aston Villa (choć wcześniej wyeliminowali Galatasaray).

Lewandowski będzie łakomy na gole i postrzela do Młodych Chłopców?

Będzie mieć więc szansę Robert Lewandowski na powiększenie snajperskiego dorobku w elitarnych rozgrywkach i zbliżenie się do „setki” (na razie ma 94 trafienia w LM). Musi być tylko głodny strzelania i łakomy na gole…

A propos: warto przypomnieć, że po drugiej stronie wtorkowej batalii też mamy Polaka. Łukasz Łakomy co prawda ostatnio leczył kontuzję, ale wrócił już – choć na razie na ławę – do składu YBB. - Może nie jest to typ walczaka, ale potrafi pograć piłką i wykreować okazję. A Liga Mistrzów to duży krok w jego rozwoju – tak o byłym podopiecznym w rozmowie z „Super Expressem” mówi Piotr Stokowiec, który mocno nań stawiał w okresie pracy w Lubinie (stamtąd właśnie Łakomy wyjechał do Szwajcarii).

Stokowiec z góry nie skreśla „Młodych Chłopców”. - Osasuna pokazała, że z „Lewym” i jego kolegami można wygrać. Barca jest wielkim faworytem, ale jakiś cudowny dzień bramkarza Szwajcarów albo przypadkowy rzut karny może sprawić, że przez chwilę otrzemy się o niespodziankę… - kończy nasz rozmówca.

Mecz Barcelona – Young Boys Berno w 2. kolejce Ligi Mistrzów rozpocznie się we wtorek o godz. 21.00. Transmisja w Canal+ Extra 2.

