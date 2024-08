Bodo/Glimt - Jagiellonia relacja na żywo. El. Ligi Mistrzów mecz Jagiellonii dzisiaj 13.08.2024 wynik live

To robi wrażenie!

Droga do Champions League

Jagiellonia Białystok w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów nie miała większych problemów z rozprawieniem się z litewskim Poniewieżem. "Schody" zaczęły się w kolejnej rundzie. Mistrzowie Polski trafili na doskonale znany Bodo/Glimt. Norwegowie w przeszłości mierzyli się i z Lechem Poznań i Legią Warszawa i z tych spotkań nie mieli najlepszych wspomnień. Mimo wszystko Jagiellonia nie była faworytem dwumeczu i przypuszczenia, że będzie to trudna rywalizacja dla podopiecznych Adriana Siemieńca, potwierdziła się przed tygodniem. Mistrzowie Polski przegrali przed własną publicznością 0:1 i w Norwegii będą musieli odrabiać straty. - Zeszłotygodniowy mecz dał nam jako drużynie i mi jako trenerowi mnóstwo wniosków. Wniosków wielopłaszczyznowych, nie tylko związanych z samą grą, ale też z mentalnością, wymaganiami, tym na co musimy być gotowi, ale też z budowaniem strategii na mecz, podejściem do pojedynczego meczu. Wiele nauki wynieśliśmy z tego spotkania - przyznał trener Siemieniec przed rewanżowym starciem z Bodo/Glimt, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii.

Bodo/Glimt - Jagiellonia Białystok 0:0 (0:0)

Bramki:

Żółte kartki:

Bodo/Glimt:

Jagiellonia: