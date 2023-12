Czas decydujących rozstrzygnięć. Inter wygra rywalizację w grupie D?

Ohydne i obrzydliwe słowa komentatora. Burza po tym, co powiedział Marcin Feddek. Co on w ogóle myślał?!

Kursy TOTALbet: Inter Mediolan – Real Sociedad

Simone Inzaghi i jego podopieczni sprawili, że w ostatnich miesiącach o postawie Interu można wypowiadać się w samych superlatywach. Skład klubu z czarno-niebieskiej części Mediolanu został latem na tyle wzmocniony, że urodzony w Piacenzie szkoleniowiec ma duży komfort wyboru, co zdecydowanie przekłada się na osiągane wyniki. Szczególnie imponująco wygląda postawa Nerazzurrich w rodzimej lidze, gdzie po 15 seriach gier mają w dorobku 38 punktów i prowadzą w tabeli. Co więcej, legitymują się przy tym zdecydowanie najlepszą ofensywą (37 goli strzelonych) i zarazem najlepszą obroną (zaledwie 7 goli straconych). Zanim jednak przyjdzie czas na kolejne zmagania w Serie A, ubiegłoroczni finaliści Ligi Mistrzów rozegrają ostatni mecz w fazie grupowej obecnej edycji. Ich rywalem będzie Real Sociedad i będzie to bezpośredni pojedynek o wygranie grupy D. W nieco lepszej sytuacji znajdują się goście, którym – dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu – do osiągnięcia tego celu wystarcza remis. Inter niejednokrotnie pokazał już natomiast w obecnym sezonie, że jest w stanie rozmontować defensywę praktycznie każdego rywala. Szczególnie, że świetną formę wciąż prezentuje duet Lautaro Martinez – Marcus Thuram, a ciężar zdobywania bramek rozkłada się dodatkowo na zdecydowanie większą liczbę zawodników. Nic więc dziwnego, że to gospodarze będą w opinii TOTALbet faworytem wtorkowej potyczki. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.63, w przypadku wygranej gości z Kraju Basków jest to aż 5.40.

Warto natomiast podkreślić, że piłkarze z San Sebastian także notują bardzo dobry sezon. Zespół prowadzony przez Imanola Alguacila z powodu rewelacyjnej Girony nie jest co prawda największą pozytywną niespodzianką trwających rozgrywek, ale piąta lokata – za plecami wspomnianej Girony oraz „wielkiej trójki” – wydaje się być bardzo solidnym wynikiem. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że klub z Kraju Basków łączy ligę z występami w europejskich pucharach, w których – nota bene – także radzi sobie bardzo dobrze. Dość powiedzieć, że Real Sociedad w pięciu dotychczasowych meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów nie zaznał jeszcze smaku porażki, wygrywając trzy mecze i dwukrotnie dzieląc się punktami. To sprawia, że przed ostatnią kolejką podopieczni Alguacila mają świadomość, iż remis da im pierwsze miejsce w grupie D, skutkujące najprawdopodobniej wylosowaniem w 1/8 finału nieco łatwiejszego rywala. Będzie to jednak zadanie piekielnie trudne, Inter jest bowiem w naprawdę wyśmienitej formie. Co ciekawe, w pierwszym meczu tych drużyn – rozegranym 20 września – to zespół z Półwyspu Iberyjskiego był zdecydowanie lepszy, kreując sobie zdecydowanie więcej sytuacji i dominując nad rywalem. Jeden błąd w końcówce sprawił jednak, że mediolańczycy za sprawą Lautaro doprowadzili do wyrównania i starcie to zakończyło się rezultatem 1:1. Wg ekspertów z TOTALbet podobne rozstrzygnięcie w najbliższy wtorek jest natomiast mało prawdopodobne. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na podział punktów płaci bowiem 4.35 zł. Zdecydowanym faworytem spotkania będą zresztą gospodarze. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.63, Realu Sociedad – 5.40.

