FC Barcelona – Borussia Dortmund: Dramat przed hitem Ligi Mistrzów

Już w środę, 9 kwietnia o 21:00 odbędzie się hitowe starcie Champions League. Dwumecz FC Barcelona – Borussia Dortmund gwarantuje ogromne emocje. Pretendent do końcowego tytułu kontra finalista sprzed roku. Do tego dwóch Polaków na boisku – nie ma podstaw, by nie zachwycać się ich rywalizacją. Kibice mają nadzieję na fenomenalne 180 minut rywalizacji. Niestety, pierwsze spotkanie odbędzie się w cieniu wielkiego smutku i tragedii, o której poinformował klub z Niemiec.

Borussia Dortmund przekazała informacje o śmierci jednej z legend zespołu. W wieku 93 lat zmarł Wilhelm Burgsmueller. Piłkarz reprezentował barwy klubu przez kilkanaście lat w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. Jako kapitan trzykrotnie zdobywał mistrzostwo kraju. Sięgał także po Puchar Zdobywców Pucharów czy DFB-Pokal.

Przez wiele lat szkolił także przyszłe pokolenia piłkarzy Borussii Dortmund. Znajdował się także w radzie klubu, wpływając na decyzje dotyczące przyszłości ekipy z Signal Iduna Park.

Czołowe postaci żegnają legendę Borussii Dortmund

Wilhelm Burgsmueller miał ogromny wpływ na kształtowanie Borussii Dortmund. „Żółto-czarna” rodzina pogrążyła się w głębokiej żałobie, a legenda jest żegnana przez najważniejsze postaci niemieckiego zespołu.

- Był lojalnym piłkarzem, trenerem czy członkiem rady. Był wspaniałym kapitanem i znakomitym człowiekiem. Nie był zamknięty na ludzi, zawsze pozostawał skromny. Moje myśli są z jego żoną Bruni i całą rodziną Wilhelma – mówił prezes Borussii Hans-Joachim Watzke.

Ruhe in Frieden, Wilhelm Burgsmüller 🕊️.Heute hat uns ein echter Borusse verlassen – mit ganzem Herzen Schwarz-Gelber. Mein tief empfundenes Beileid gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Ich wünsche viel Kraft in dieser schweren Zeit.Du wirst immer in… pic.twitter.com/H1yQduBQQQ— Lafonate (@LafonateBVB) April 8, 2025