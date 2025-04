Real potrzebuje cudu, by awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Tylko cztery takie przypadki w historii

Na szczycie klasyfikacji najskuteczniejszych „łowców głów” – niemal same gwiazdy. „Niemal”, bo małą niespodzianką jest obecność w czołówce Guirassy’ego. Nie jest to co prawda debiutancki sezon Gwinejczyka w LM – w sezonie 2020/21 zaliczył w niej cztery mecze (i dwa gole) w barwach Stade Rennais, ale dopiero w szeregach Borussii pokazuje snajperską maestrię. Z dziesięciu goli, jakie ma na koncie, dwa wpakował Barcelonie w grudniowym meczu fazy ligowej na Signal Iduna Park.

Guirassy pod wrażeniem Lewandowskiego

Na przedmeczowej konferencji Guirassy nie krył uznania dla… Roberta Lewandowskiego. „W wieku 36 lat nadal jest jednym z najlepszych strzelców. To pokazuje jego poziom. Jest świetnym graczem” – komplementował polskiego napastnika w barwach Barcelony. Gwinejczyk jest drugi na liście snajperów – wyprzedza go Raphinha, autor 11 goli. Dziesięć trafień ma Harry Kane, ale we wtorek jego snajperskie armaty w meczu z Interem (1:2) milczały.

Gilewicz zachwycony formą „Lewego”

Natomiast po piętach zawodnikowi BVB depcze właśnie Lewandowski, z dziewięcioma trafieniami. - A generalnie w Lidze Mistrzów strzelił już ponad setkę bramek – przypomina cytowany na wstępie Radosław Gilewicz. Po czym były reprezentacyjny napastnik, z piękną kartą w austriackiej i niemieckiej Bundeslidze, „rozpływa się” nad snajperem Barcelony.

- Ja niezmiennie jestem pod wrażeniem jego formy fizycznej, jego dyspozycji boiskowej. Po raz kolejny przekracza wszystkie granice. To jest niemal niemożliwe: w tym wieku cały czas pokazywać świetny instynkt i niezwykłą pazerność na gole – mówi „Super Expressowi” Gilewicz w długiej rozmowie przed spotkaniem Barcelony z BVB. - Czapki z głów przed Robertem!

Wybitny dorobek Lewandowskiego w Lidze Mistrzów

Lewandowski – przypomnijmy – w dorobku ma już 103 gole w Champions League. Lwią część z nich (69) strzelił dla Bayernu. W koszulce Borussii i Barcelony uzbierał po 17 bramek w tychże rozgrywkach, przy czym w ekipie z Katalonii potrzebował na to tylko 24 gier (przy 28 w szeregach klubu z Dortmundu). Polak ma już na koncie tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów; sięgnął po niego w sezonie 2019/20, zaliczając 15 trafień. Powtórka z tamtego sukcesu wciąż jest możliwa!

Gdzie i kiedy oglądać mecz Barcelona - Borussia?

Początek meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną a Borussią Dortmund na Stadionie Olimpijskim w środę o godz. 21.00. Transmisja w Canal+ Extra 1.