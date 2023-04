Jaki MECZ dzisiaj Ligi Mistrzów w TVP wtorek 18.04.2023 Kto dzisiaj gra w Lidze Mistrzów? Jakie dzisiaj mecze we wtorek 18 kwietnia 2023

Mecze dzisiaj w Lidze Mistrzów (wtorek. 18.04.2023) zapowiadają się bardzo interesująco. Napoli podejmuje AC Milan (pierwszy mecz 0:1), a Chelsea Londyn zagra z Realem Madryt (pierwszy mecz 2:0). "Królewscy" bronią tytułu i są już jedną nogą w półfinale, ale The Blues nie rezygnują z walki o awans.

Fascynująco zapowiada się wtorkowy wieczór na Stadionie Diego Armando Maradony w Neapolu! Piotr Zieliński i jego koledzy mają do odrobienia jednobramkową stratę z ubiegłotygodniowego starcia z AC Milan na San Siro. - Jedna bramka na tym poziomie to jest nic! - mówi doskonale znający włoską piłkę Marek Koźmiński, były reprezentant Polski i wiceprezes PZPN. I choć nie ma pewności, że neapolitańczycy zagrają mecz marzeń, wylicza argumenty za tym, że to właśnie oni w dwumeczu ostatecznie zatriumfują. - Po pierwsze: zagrają na bardzo gorącym stadionie w Neapolu. Animozje między Północą a Południem Włoch są doprowadzone do granic absurdu, więc publika będzie już nie tylko dwunastym, ale i trzynastym graczem gospodarzy – uważa Koźmiński. - Po drugie: wraca do gry Victor Osimhen, najlepszy obecnie, obok Haalanda, zawodnik świata. I po trzecie: dołek, w który ostatnio wpadło Napoli, musi się kiedyś skończyć – analizuje medalista igrzysk z Barcelony, trzymając kciuki za ekipę reprezentanta Biało-Czerwonych.

Piotr Zieliński w finale Ligi Mistrzów? Czemu nie! - W półfinale obaj potencjalni rywale (Inter lub Benfica – red.) są do ogrania – uważa Marek Koźmiński, podkreślając, że nawet kartkowa pauza Kim Min-jae oraz Andre Anguissy nie przekreśla szans Napoli na skuteczny rewanż. Mecz Napoli z Milanem sędziować będzie Szymon Marciniak.

Mecze dzisiaj Ligi Mistrzów to dwa ćwierćfinały. Niestety TVP nie pokaże żadnego z nich. Mecz SSC Napoli – AC Milan (pierwszy mecz 0:1) obejrzeć można na antenie Polsatu Sport Premium 1, a spotkanie Chelsea Londyn – Real Madryt (pierwszy mecz 0:2) na Polsacie Sport Premium 2. Oba zaczną się o godzinie 21. TVP pokaże jeden mecz w środę 19 kwietnia - Bayern Monachium - Manchester City