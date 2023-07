i Autor: Cyfra Sport Jerzy Brzęczek

Mocne słowa!

Jerzy Brzęczek przestrzega Raków Częstochowa. Wszystko przed Ligą Mistrzów, wysłał poważne ostrzeżenie

Jerzy Brzęczek postanowił ostrzec Raków Częstochowa przed meczem z Florą Tallin. Mimo że mistrzowie Polski wygrali spotkanie domowe, to zrobili to w dość skromnym stylu i losy awansu do kolejnej rundy eliminacyjnej nie są przesądzone, szczególnie, że klub "Medalików" grać będzie na wyjeździe. Były selekcjoner ostrzega drużynę, aby ta nie lekceważyła swojego rywala i nie spodziewa się, aby mecz z Florą był łatwym wyzwaniem.