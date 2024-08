Losowanie Ligi Mistrzów RELACJA NA ŻYWO: Nowy formuła Champions League 2024/2025. Wyniki losowania fazy ligowej 29.08.2024

Wyniki losowania Ligi Mistrzów 2024/2025 - kto z kim gra?

Do tej pory w najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych na świecie, a więc w Lidze Mistrzów, występowały 32 zespoły, które w drodze losowania trafiały do ośmiu grup po cztery zespoły każda. Dwa kluby z każdej grupy awansowały z kolei do fazy puchaorwej i walczyły o upragnione trofeum. Sezon 2024/2025 przynosi jednak wielkie zmiany. Tym razem uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów jest aż 36 zespołów, jednak nie będą one rywalizować w fazie grupowej, a jednej, wielkiej lidze. O tym, kto zagra z kim zdecyduje czwartkowe losowanie. Nowa formuła zakłada, że każda z drużyn rozegra 8 spotkań - 4 u siebie i 4 na wyjeździe. W nowej fazie ligowej, zespoły nie będą mogły trafić na zespół, z którym rywalizują na co dzień w lidze, a także będą mogły rywalizować z maksymalnie dwiema drużynami z tego samego kraju.

Koszyk 1: Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Dortmund, Lipsk, FC Barcelona.

Koszyk 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Szachtar Donieck, AC Milan.

Koszyk 3: Feyenoord, Sporting CP, PSV Eindhoven, Dinamo Zagrzeb, Red Bull Salzburg, Lille, Crvena Zvezda, Young Boys, Celtic.

Koszyk 4: Slovan Bratysława, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Brest.

Na żywo Losowanie Ligi Mistrzów Witamy w relacji na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Mistrzów 2024/2025! Początek o godzinie 18:00. Zapraszamy!

