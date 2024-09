Kacper Urbański zadebiutuje w Lidze Mistrzów? Padły słowa o nowym rozdaniu, co na to trener Bologny?

To one napędzają gwiazdy Bolonii i Szachtara. To będzie gooooorące starcie w Lidze Mistrzów, prawdziwy ogień!

Mecz Manchester City - Inter Mediolan zapowiada się bardzo ciekawie. W 1. kolejce Ligi Mistrzów zmierzą się dwaj kandydaci do końcowego triumfu - mistrz Anglii i mistrz Włoch. – Mam trzech faworytów do wygrania w tej edycji. Najwyżej oceniam szanse Realu i Manchesteru City, a na trzecim miejscu wskazałbym właśnie Inter - mówi Piotr Czachowski, były reprezentant Polski, obecnie znany ekspert piłkarski. - Mistrz Włoch ma mocną kadrę, a jeszcze ją wzmocnił. To wszystko spina świetny trener Simone Inzgahi, najlepszy we Włoszech, który gwarantuje walkę o najwyższe trofeum. Nie tylko w Serie A, ale i w Champions League - dodaje Czachowski.

Manchester City - Inter Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj Liga Mistrzów 18.09.2024

Mecz Manchester City - Inter Mediolan to rewanż za finał Ligi Mistrzów sprzed roku. Wtedy górą byli Anglicy. - Wiemy, jakim potencjałem w każdej formacji dysponuje mistrz Anglii. Do tego Erling Haaland, o którym mówią, że to napastnik z kosmosu. Ale Manchester też ma swoje słabości - podkreśla Piotr Czachowski. - Na pewno jest faworytem, ale wydaje się, że podejdzie z respektem do rywala. Z kolei Inter będzie przyczajony, ale w ofensywie też ma ogromne możliwości. Dlatego uważam, że może sprawić psikusa w Anglii - analizuje Czachowski.

Manchester City - Inter STREAM ONLINE LIVE Gdzie obejrzeć mecz w INTERNECIE?

Mecz Manchester City - Inter Mediolan w 1. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 18 września 2024 r. Początek meczu Manchester City - Inter Mediolan o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Manchester City - Inter Mediolan na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE.