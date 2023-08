Mistrzowie Polski wyszarpią awans w Kopenhadze? Raków walczy o fazę grupową!

Kursy TOTALbet: FC Kopenhaga – Raków Częstochowa

Fani polskiego futbolu do ubiegłotygodniowego starcia Rakowa z Kopenhagą przystępowali pełni nadziei na uzyskanie korzystnego rezultatu. Niestety, mecz rozgrywany w Sosnowcu zdecydowanie nie zakończył się po myśli mistrzów Polski. Szybko stracona – dość przypadkowa, dodajmy – bramka, a następnie coś w rodzaju „piłkarskich szachów”. Goście ze Skandynawii po strzeleniu gola nie dążyli uparcie do podwyższenia rezultatu. Ustawili się mądrze w obronie i liczyli na dowiezienie jednobramkowej zaliczki do końcowego gwizdka, co finalnie im się udało. Trzeba przy tym przyznać, że mistrzowie Polski długimi fragmentami nie mieli kompletnie pomysłu na sforsowanie zasieków obronnych rywala. Przez chwilę wydawało się, że sztuka ta udała im się pod koniec pierwszej połowy, ale finalnie gol zdobyty przez Papanikolau został anulowany ze względu na wcześniejszą pozycję spaloną. Po przerwie zespół spod Jasnej Góry miał optyczną przewagę, ale nie przekładało się to na konkrety. Kamil Grabara i jego koledzy wciąż nie kwapili się natomiast do ataku, bazując na niskiej obronie i nielicznych kontrach. Do końcowego gwizdka kolejne gole już nie padły, a rezultat 0:1 sprawia, że przed rewanżem to FC Kopenhaga jest w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji. Doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet, gdzie awans Duńczyków „wyceniono” na 1.08, Rakowa natomiast na 7.40.

Promykiem nadziei dla podopiecznych Dawida Szwargi może być fakt, że w poprzednich rundach osiągali oni naprawdę dobre wyniki w meczach wyjazdowych – z Florą w Tallinie zwyciężyli 3:0, z Karabachem Agdam osiągnęli remis 1:1, który dał im awans, w starciu z Arisem Limassol odnieśli natomiast zwycięstwo 1:0, którym przypieczętowali awans. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że do każdego z tych spotkań Raków przystępował z jednobramkową zaliczkę z pierwszego, rozgrywanego przed własną publicznością spotkania. Mistrzowie Polski w meczach rewanżowych mogli zatem ustawić się defensywnie i nie forsować szczególnie tempa. Rezultat ubiegłotygodniowego starcia w Sosnowcu sprawia jednak, że tym razem to zespół spod Jasnej Góry znajduje się „na musiku”, ich szanse na fazę grupową Ligi Mistrzów przedłuża bowiem jedynie zwycięstwo. O to na pewno nie będzie łatwo, tym bardziej, że Skandynawowie nie zwykli u siebie przegrywać. Przekonały się o tym ekipy mierzące się z Kopenhagą w poprzednich rundach kwalifikacyjnych – islandzki Breidablik po dość „radosnym” meczu przegrał na Parken Stadium 3:6, Sparta Praga wyjechała natomiast z bezbramkowym remisem (który finalnie i tak nic jej nie dało). Zdaniem TOTALbet większych szans na pozytywny wynik nie mają także piłkarze Rakowa, legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na ich triumf płaci bowiem aż 5.20 zł. W przypadku wygranej gospodarzy jest to 1.62 zł, remis „wyceniono” z kolei na 3.95 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Kopenhaga – 1.62 remis – 3.95 Raków – 5.20

Awans:

Kopenhaga – 1.08 Raków – 7.40

Sposób awansu:

Kopenhaga w regulaminowym czasie – 1.12

Kopenhaga w dogrywce – 12.00

Kopenhaga w rzutach karnych – 20.00

Raków w regulaminowym czasie – 10.00

Raków w dogrywce – 30.00

Raków w rzutach karnych – 20.00

Kopenhaga strzeli gola:

tak – 1.15 nie – 4.80

Raków strzeli gola:

tak – 1.61 nie – 2.18

Podane kursy mogą ulec zmianie.

