Nowe zasady Ligi Mistrzów. Premie, zasady, terminarz, tak wygląda nowa era Champions League

UEFA wyszła naprzeciw oczekiwaniom największych klubów. Chcąc uniknąć ich kolejnego przymierza i oddalić widmo ewentualnej "Superligi", zmieniła format Champions League. Nie ma już fazy grupowej złożonej z ośmiu grup, z których do 1/8 finału awansują po dwa zespoły z każdej. "Nowa Liga Mistrzów" będzie mieć jedną tabelę złożoną z 36 drużyn (wcześniej było 32). Każda z drużyn rozegra w fazie ligowej osiem meczów (4 u siebie i 4 na wyjeździe). Przed losowaniem wszystkie drużyny zostały rozstawione w czterech koszykach i każdej komputer rozlosował po dwóch rywali z każdego z nich.

Do fazy pucharowej awansuje aż 24 uczestników. Pierwsza ósemka uzyska bezpośredni awans do 1/8 finału, zespoły z miejsc 9-24 o awans do 1/8 finału powalczą w tzw. play-offach. Pozostałe drużyny, czyli z miejsc 25-36, odpadają z europejskich pucharów, nie będzie już spadków do Ligi Europy.

Wielka szkoda, że do tych najbardziej elitarnych rozgrywek nie udało się awansować Jagiellonii Białystok. Znów LM nie będzie mieć polskiego reprezentanta, a koło nosa przeszła wielka kasa. Kluby za sam awans do fazy grupowej LM zarobią 18,6 mln euro. Kolejne pieniądze można podnieść z boiska. UEFA zapłaci 2,1 mln euro za każdy wygrany mecz, a 700 tys. euro za remis. Są też premie: każdy zespół z miejsc 1-8 dostanie dodatkowe 2 miliony euro, a ekipy z pozycji 9-16 zgarną po milionie. Każdy zespół, któremu uda się awansować do 1/8 finału dostanie dodatkowo 11 mln euro. Dalej jest jeszcze lepiej. Dojście do najlepszej ósemki to kolejne 12,5 mln euro, półfinaliści zgarną następne 15 mln, a finaliści 18,5 mln. Od tych kwot może rozboleć głowa, więc warto podsumować: UEFA w sumie przygotowała budżet dla klubów Ligi Mistrzów w okolicach 2,5 mld euro rocznie...

Terminarz 1. kolejki Ligi Mistrzów

17 września

Young Boys - Aston Villa

Juventus - PSV Eindhoven

AC Milan - Liverpool

Bayern Monachium - Dinamo Zagrzeb

Real Madryt - VfB Stuttgart

Sporting - Lille

18 września

Sparta Praga - Salzburg

Bologna - Szachtar Donieck

Celtic Glasgow - Slovan Bratysława

Club Brugge - Borussia Dortmund

Manchester City - Inter

Paris Saint-Germain - Girona

19 września

Atletico Madryt - RB Lipsk

Brest - Sturm Graz

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen

Crvena Zvezda Belgrad - Benfica Lizbona

AS Monaco - FC Barcelona

Atalanta Bergamo - Arsenal

