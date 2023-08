Ostrzeżenie prosto z Cypru. Na tego piłkarza Raków musi zwrócić szczególną uwagę, polscy kibice świetnie go znają. „Jest w gazie!”

Co trzeba wiedzieć o rywalu Rakowa? Polski głos bezpośrednio z Cypru, „Aris płaci zawodnikom więcej niż częstochowianie” [ROZMOWA SE]

Dawid Szwarga zwrócił uwagę na niezwykłą sytuację. To może być znaczący atut Rakowa w rywalizacji z Arisem

Stachura – były piłkarz m.in. Widzewa – mieszka na Cyprze od ponad półtorej dekady. Jest piłkarskim agentem, organizatorem obozów w tej części Europy dla wielu klubów. - W ubiegłym sezonie widziałem na żywo ponad 30 spotkań Arisu – mówi w długiej rozmowie z „Super Expressem”. W obecnym śledził mecz o Superpuchar Cypru, wygrany z Omonią Nikozja (2:0), a także domowe starcie ze wspomnianymi Białorusinami (6:2).

- Mariusz w meczach z BATE wchodził z ławki, bo trener Alaksiej Szpileuski mocno rotuje składem, zwłaszcza zawodnikami ofensywnymi – wyjaśnia nasz rozmówca. - Dlatego to, że zaczynał jako rezerwowy, o niczym nie świadczy. Po bardzo poważnej kontuzji (zerwanie „achillesa” – dop. aut.) mozolnie odbudowywał swoją formę. Mocno przepracował letni okres przygotowawczy i wygląda świetnie fizycznie. Dochodzi do takiej dyspozycji, w jakiej latem 2021 przychodził na Cypr, po regularnej grze we Włoszech. Znów – jak niegdyś –potrafi się urwać obrońcom dzięki swej naturalnej szybkości – chwali byłego reprezentanta Polski Stachura. - Mariusz jest w gazie i będzie poważnym zagrożeniem dla obrony Rakowa! - zaznacza.

W zespole niespodziewanego mistrza Cypru gra też drugi Polak, Karol Struski. - Przez ten rok spędzony w Arisie mocno się rozwinął. Dziś, obok Słowaka Júliusa Szöke, stanowi „serce” swej drużyny – również i drugiemu z Polaków nasz ekspert nie szczędzi dobrego słowa.

Wspomnianemu BATE mistrzowie Cypru strzelili aż 11 goli! - Ciekawe widowisko się zapowiada – prognozuje Stachura. - Bo Aris nie kalkuluje; stawia na ofensywę i u siebie, i na wyjeździe. Dobra organizacja gry Rakowa w defensywie bardzo się częstochowianom przyda – dopowiada, dając ciut więcej szans w dwumeczu ekipie z Limassol.

Początek meczu Raków – Aris Limassol w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów we wtorek o godz. 20.00. Transmisja w TVP Sport.

And the final one by our forward Mariusz Stępiński. ARIS on fire 🔥#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/S0OkZBssxE— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) July 26, 2023

Sonda Czy Raków Częstochowa awansuje do Ligi Mistrzów? Tak, uda im się Nie, nie dadzą rady Nie wiem