Pep Guardiola będzie miał wyjątkowe wsparcie. Piękna córka hiszpańskiego trenera będzie dopingować go z trybun

Manchester City od lat tworzony jest za duże pieniądze pompowane w klub przez szejków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Klub w ostatnich latach niemal całkowicie zdominował rywalizację na angielskich boiskach, lecz wciąż brakuje tego najważniejszego trofeum, czyli pucharu Ligi Mistrzów. Najbliżej sukcesu Pep Guardiola – który prowadzi zespół od 2016 roku – był w sezonie 2020/2021, gdy dotarł do finału rozgrywek. Tam jednak dość niespodziewanie uległ Chelsea. Teraz naprzeciwko zespołowi hiszpańskiego trenera staje Inter Mediolan – z jednej strony drużyna nie będąca w ostatnich latach tuzem europejskich rozgrywek, z drugiej jednak nie bez powodu znalazła się ona w finale. Guardiola podczas finału będzie mógł liczyć m.in. na wsparcie rodziny, w tym pięknej córki Marii, która udała się do Stambułu, by z trybun wspierać ojca w niezwykle ważnym meczu.

Maria Guardiola podbija internet. Piękna modelka zachwyca wdziękiem i urodą

Maria Guardiola ma dopiero 22 lata, a już robi całkiem niezłą karierę w sieci. Córka legendarnego już trenera stawia na modeling i z pewnością nie może narzekać na brak zainteresowania. Na swoim profilu na Instagramie zgromadziła już prawie 600 tys. obserwujących i z raczej można się spodziewać, że liczba ta będzie rosła.

22-latka z pewnością przyciąga obserwujących m.in. swoim wdziękiem i urodą i nie boi się publikować zdjęć w kusych sukienkach czy w bikini. Teraz na jej profilu pojawiły się relacje ze Stambułu i trudno się dziwić – to właśnie tam jutro odbędzie się finał Ligi Mistrzów, w którym jej tata poprowadzi Manchester City. W galerii znajdziecie zdjęcia pięknej Marii Guardioli.