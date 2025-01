To będzie kolejna „święta wojna” z udziałem Szymona Marciniaka? Wielka dyskusja w miejscowych mediach, ostrzą sobie apetyt na Polaka

Los był dla polskiego golkipera przewrotny: w aż pięciu z ośmiu gier za rywala Monaco wskazał drużynę z rodakiem w składzie. Bilans tych starć jest niezły dla wicemistrzów Francji. Ograli ekipy Roberta Lewandowskiego (2:1 z Barceloną, Majecki leczył uraz), Łukasza Skorupskiego (1:0 z Bologną) i Matty’ego Casha (1:0 z Aston Villą); tylko Jakub Kiwior i jego koledzy spuścili im lanie (0:3 z Arsenalem).

- A teraz czekam z ciekawością na mecz z Interem – mówi były reprezentacyjny bramkarz, Jacek Kazimierski. - Raz – ze względu na Piotrka Zielińskiego, bo śledzę jego walkę o pierwszy skład i myślę sobie, że w Napoli byłby pewniakiem do jedenastki. A dwa – bo jestem ciekaw postawy Majeckiego. Zbiera dobre recenzje we Francji. A Ligue 1 to trudna liga dla bramkarzy, więc te wysokie notowania mają swą wartość!

Radosław Majecki z coraz mocniejszą pozycją w Monaco

Ekstraklasa francuska jest wyzwaniem dla Majeckiego. Wykupiony z Legii za 7 mln euro, 21-latek ruszał na podbój Europy z łatką talentu na miarę długiej kariery reprezentacyjnej. Ale początkowo „odbił się” od Ligue 1 (jeden mecz ligowy przez dwa lata). Dopiero roczne wypożyczenie do Cercle Brugge pozwoliło mu odzyskać pewność siebie. Teraz w Monaco coraz skuteczniej rywalizuje z Philipp Köhnem o wyjściową jedenastkę. Mimo kontuzji (skręcenie kostki u progu sezonu, uraz przywodziciela w grudniu) to on częściej znajduje uznanie w oczach trenera Adiego Hüttera.

- Zerkam na jego mecze, głównie w Lidze Mistrzów, i widzę dojrzałego bramkarza – ocenia Jacek Kazimierski. - Aklimatyzację w Ligue 1 najwyraźniej ma już za sobą. A Champions League powinna też „budować” go w kontekście walki o reprezentację.

Jacek Kazimierski z ważnym spostrzeżeniem na temat Radosława Majeckiego i reprezentacji

Dla Biało-Czerwonych Majecki dotąd zagrał tylko raz, za kadencji Paulo Sousy. - Sęk w tym, że grać może tylko jeden golkiper, a kandydatów jest co najmniej pięciu… - ocenia Kazimierski. Zaznacza zarazem, że nie widzi zdecydowanego lidera. - Niepodważalną pozycję miał Artur Boruc, a potem Wojtek Szczęsny i Łukasz Fabiański. Natomiast Łukasz Skorupski czy Marcin Bułka dziś, moim zdaniem, nie są „nienaruszalni”. Myślę, że Majecki powinien dostać szansę na którymś ze zgrupowań. I może zburzyłby wtedy obecną hierarchię w kadrze? - zastanawia się głośno nasz rozmówca.

Początek wszystkich meczów 8. kolejki Ligi Mistrzów – w środę o godz. 21.00. Transmisja spotkania Inter – Monaco w TVP 1, TVP Sport oraz w Canal+ 360.

