Raków Częstochowa awansuje do Ligi Mistrzów? Jasna wypowiedź gwiazdy klubu, przedstawił jasny plan

Raków Częstochowa już niebawem będzie na ustach wszystkich kibiców w Polsce. Mistrz kraju z sezonu 2022/2023 zacznie swoje zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów i będzie to dla "Medalików" pierwsza w ich historii okazja, aby zakosztować smaku Champions League. Mimo dużych zmian personalnych w klubie, wśród piłkarzy ma panować dość duży entuzjazm. Gwiazda klubu, Zoran Arsenić, udzielił wywiadu portalowi "weszlo.com", w którym powiedział, czy piłkarze wierzą w to, że na jesieni zagrają w najważniejszych europejskich rozgrywkach. Ta wypowiedź obiecuje dużo!

Raków Częstochowa awansuje do Ligi Mistrzów? Zoran Arsenić komentuje

Jak stwierdził Arsenić w rozmowie z "weszlo.com", ambicje piłkarzy "Medalików" są bardzo duże i wszyscy wśród jego kolegów zakładają, że uda się awansować do rozgrywek.

- W szatni nie mówimy o planie minimum, naszym celem jest Liga Mistrzów. Od pierwszego dnia przygotowań wszyscy to powtarzamy. Marzymy o Champions League. To jest nasz jedyny cel, o którym teraz myślimy. Co będzie później, zobaczymy. Oprócz Adnana Kovacevicia nikt z nas nie zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na ten moment to jest nasz jedyny cel - przyznał Chorwat i dodał, że bardzo podobają mu się letnie wzmocnienia klubu, dzięki którym drużyna może być jeszcze mocniejsza.

- Myślę, że nowi ludzie nie będą mieli problemu z adaptacją, bo mamy taki zespół, który akceptuje wszystkich. Naprawdę mamy fajną atmosferę wewnątrz drużyny i każdemu pomożemy, żeby jak najszybciej się u nas odnalazł i czuł komfort. Z drugiej strony oczekujemy jednak, że nowi piłkarze pokażą jakość i udowodnią, że są nam w stanie pomóc na boisku - mówi piłkarz Rakowa.