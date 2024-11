Real Madryt - AC Milan relacja na żywo Liga Mistrzów 5.10.2024 live Królewscy kontra Rossoneri wynik, składy

Real Madryt - AC Milan 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Real Madryt:

AC Milan:

Real Madryt - AC Milan Witamy bardzo serdecznie w relacji na żywo z meczu Ligi Mistrzów! Real Madryt zmierzy się z AC Milanem. Początek meczu zaplanowany na godzinę 21:00. Zapraszamy!

Real Madryt - AC Milan WYNIK

W czwartej kolejce Ligi Mistrzów odbędzie się hitowe starcie w Madrycie. Drużyna Realu Madryt zmierzy się z AC Milanem, co zostało od razu nazwane pojedynkiem dwóch zespołów w kryzysie nie bez powodu. Podopieczni Carlo Ancelottiego w ostatnim czasie otrzymali bolesną lekcję piłki nożnej od Barcelony, która pokonała "Królewskich" aż 4:0. Dla wielu polskich kibiców był to wyjątkowy wieczór, ponieważ spotkanie z dubletem zakończył Robert Lewandowski, a niewiele brakowało do hat-tricka. Poza tym Real Madryt na trzy spotkania w Lidze Mistrzów nie może się pochwalić kompletem zwycięstw, a wszystko to przez niespodziewaną porażkę z Lille.

AC Milan wypada o wiele gorzej od przyszłego rywala, ponieważ w Lidze Mistrzów ma tylko jedno zwycięstwo z Club Brugge, a do tego "Rossoneri" zanotowali porażkę z Bayerem Leverkusen oraz Liverpoolem. Oprócz tego podopieczni Paulo Fonseca nie wyglądają dobrze w Serie A. Aktualnie zajmują dalekie 7. miejce z dorobkiem 17-stu punktów.

Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21:00. Wielkie starcie Królewscy kontra Rossoneri.