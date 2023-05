Robert Kubica dostał pytanie i zareagował momentalnie. "Ciężki temat", trudno będzie odwrócić losy

Robert Kubica wie, że we wtorkowy wieczór czekają go duże emocje. Kierowca wyścigowy jest wielkim kibicem Milanu. 16 maja na San Siro odbędzie się półfinałowy rewanż z Interem. Pierwszy mecz zakończył się dotkliwą porażką "Rossonerich" 0:2. Kubica zasiądzie przed telewizorem i będzie mocno trzymał kciuki za dokonanie pozornie niemożliwego. Polska gwiazda sportów motorowych w rozmowie z "Super Expressem" wprost przyznała, że to ciężki temat.

Inter - AC Milan. Kubica dostał pytanie o mecz Ligi Mistrzów: Ciężki temat!

- Twoją pasją, może mniejszą niż kolarstwo, jest AC Milan - zaczął tę kwestię dziennikarz "Super Expressu" Przemek Ofiara.

- Ciężki temat - zachrząknął z uśmiechem Robert Kubica.

Kierowca mistrzostw długodystansowych rozwinął się w tym temacie i głęboko wierzy w awans do finału.

- Śmieję się, że to, co wydarzyło się tydzień temu się nie zdarzyło... Ciężko będzie. Umówmy się: nie będzie łatwo, ale mam nadzieję, że wybiegną na boisko skoncentrowani i jest to być albo nie być. Inter jest w formie. 6 tygodni temu wynik byłby zupełnie inny. Taka jest piłka nożna, zwłaszcza ta nowoczesna, gdy gra się co 2-3 dni. O ten jeden gorszy dzień jest łatwiej - mówi "Super Expressowi", wierzący w sukces gwiazdor sportów motorowych.

Kiedy mecz Inter - Milan?

Rewanżowy półfinałowy mecz Inter Mediolan - AC Milan w 1/2 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 16 maja 2023. Początek meczu Inter - AC Milan o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Inter - AC Milan na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz online na Polsat BOX GO. Relacja na żywo z meczu Inter - Milan na Sport.se.pl.