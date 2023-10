Skandal na meczu w Szkocji. Kibice Celticu poparli terrorystów, te banery wywołały powszechne oburzenie

Diego Maradona junior mu to wywróżył!

W sobotę rana w świat poszły wstrząsające doniesienia. Hamas, palestyńska organizacja terrorystyczna, przeprowadził atak na część terytorium Izraela. Jest to jednak nie początek, a kolejna faza konfliktu, który trwa między Izraelem a Palestyną od wielu, wielu lat. Wiele państw potępiło działania Hamasu, który w trakcie ataku nie wzbraniał się przed zbrodniami nie tylko na żołnierzach, ale też i cywilach, którzy byli mordowani lub porywani – mowa o możliwych setkach ofiar i tysiącach rannych. Wiele osób zginęło także w odwetowym ostrzale Strefy Gazy przez siły Izraelskie. Tym bardziej szokujące jest to, co stało się podczas meczu Celtic – Kilmarnock, podczas którego część fanów gospodarzy wywiesiła transparenty wspierające Hamas.

Szok na trybunach w Szkocji. „Zwycięstwo ruchu oporu”

Jak podają media, za całą akcją stoi „Green Brigade”, część ultrasów Celticu Glasgow. Wywiesili oni transparenty „Wolna Palestyna” oraz „Zwycięstwo dla ruchu oporu”. I nie wspierali oni jedynie Palestyny, lecz otwarcie poparli terrorystyczny Hamas – na meczu wywieszano flagi zarówno Palestyny, jak i wspomnianej organizacji terrorystycznej.

Takie działanie w mocnych słowach skrytykował Nir Bitton, pochodzący z Izraela piłkarz, który w Celticu zagrał ponad 270 meczów w latach 2013-2022. – Wstydźcie się!!! Tak, uwolnijcie Gazę od Hamasu, nie Izraela!! Wspieranie organizacji terrorystycznej, która jest dumna z mordowania rodzin, jest całkowitym szaleństwem! Żenujące. Większość z was nawet nie wie, gdzie leży Izrael. Nie macie pojęcia o tym konflikcie, a mimo to zachowujecie się, jakbyście wiedzieli wszystko – napisał 39-latek na Instagramie.

– Jako ojciec trójki dzieci chciałbym zobaczyć, jak zareagowalibyście, kiedy wasze niewinne dzieci zostaną zamordowane i porwane na waszych oczach. I proszę, nie mówcie mi, że to właśnie Izrael robi Palestynie, bo jest to dalekie od prawdy. Przestańcie poddawać się praniu mózgu, być stronniczym i doedukujcie się, jakie są fakty!!! – dodał zawodnik Maccabi Tel-Awiw.

