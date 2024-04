Szczęka sama opada po tym, co zrobił Cristiano Ronaldo. Nawet Messi się nie umywa. Kosmos!

Aż niedobrze robi się po tej wypowiedzi Niemca o Lewandowskim. Ohydna opinia. Niezrozumiałe, co on plecie

Występy Cristiano Ronaldo nawet po przenosinach do Arabii Saudyjskiej elektryzują kibiców. Wybitny Portugalczyk udowadnia w Al Nassr, dlaczego przez lata był uznawany za jednego z dwóch najlepszych piłkarzy świata. W obecnym sezonie ligowym strzelił już 29 goli i zanotował 10 asyst, a we wtorkowym meczu z Abha Club (8:0) popisał się klasycznym hat-trickiem. Już w pierwszej połowie "CR7" cieszył się z trzech goli, dzięki którym trwa jego nieprawdopodobna seria. Okazuje się, że od 2010 roku 39-latek popisał się co najmniej jednym hat-trickiem w każdym z tych piętnastu kalendarzowych lat! Łącznie w swojej karierze zanotował już 65 takich wyczynów, co jest najlepszym wynikiem w historii.

Nawet Messi i Lewandowski nie umywają się do Cristiano Ronaldo

Aż 35 hat-tricków Ronaldo zdobył po ukończeniu 30. roku życia, co najlepiej świadczy o jego długowieczności. Rywalizacja Portugalczyka z Leo Messim od lat rozgrzewa kibiców, a wedle tego kryterium to były gwiazdor Realu Madryt jest górą. Znakomity Argentyńczyk może się pochwalić "tylko" 57 hat-trickami, z kolei Robert Lewandowski... 32. Ronaldo pewnie zmierza po koronę króla strzelców ligi saudyjskiej, ale jego Al Nassr wyraźnie ustępuje liderowi z Al-Hilal. Po 26 z 34 meczów drużyna "CR7" traci do niepokonanego lidera aż dwanaście punktów. Wszystko wskazuje na to, że trofeum strzeleckie będzie dla Ronaldo nagrodą pocieszenia.