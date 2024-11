Szlagier Ligi Mistrzów z udziałem Polaka. Szymon Marciniak rozjemcą w meczu piłkarskich potęg

Arbiter z Płocka w obecnej edycji Ligi Mistrzów, biorąc pod uwagę również kwalifikacje, prowadził jeden mecz. Było to spotkanie francuskiego Lille ze Spartą Praga w sierpniu. Wstępnie był wyznaczony do prowadzenie meczu Milan – Liverpool w I kolejce fazy ligowej, ale doznał urazu. Wygląda na to, że ze zdrowiem czołowego arbitra świata wszystko jest w porządku, bo został wyznaczony do meczu PSG z Atletico Madryt w najbliższą środę. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.

Niewiarygodna interwencja reprezentanta Polski. Co on zrobił? Rywale łapali się za głowy [WIDEO]

Oba zespoły spisują się jednak nie najlepiej w obecnych rozgrywkach, a drużyna ze stolicy Hiszpanii wręcz słabo. Z trzech meczów wygrała tylko jeden i zajmuje dopiero 27. miejsce w łącznej tabeli LM. PSG jest na 19 miejscu z dorobkiem czterech punktów. Sędziami liniowym w Paryżu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a technicznym - Damian Kos. Arbitrem VAR będzie również Polak, Tomasz Kwiatkowski, a jego asystentem Anglik David Coote. Dla Marciniaka będzie to już 49. mecz w Lidze Mistrzów, licząc fazę grupową (od tego roku ligową) i pucharową. Miał zaszczyt prowadzić mecz finałowy w sezonie 2022/23 w którym Manchester City wygrał z Interem Mediolan 1:0. W obecnym sezonie ekstraklasy Marciniak był rozjemcą w 10 spotkaniach. Mecz PSG - Atletico w najbliższą środę o godz. 21.00.

Znał Franciszka Smudę ponad ćwierć wieku. Zdzisław Kapka wspomina zmarłego przyjaciela: Umawialiśmy się na...