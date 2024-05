Tego piłkarza Luis Enrique chce mieć w swojej drużynie. Miałby zastąpić Kyliana Mbappe

Saga z transferem Mbappe do Realu Madryt trwa od kilku lat. Enrique jeszcze do niedawna łudził się, że uda się go zatrzymać w Paryżu. Natomiast według francuskich mediów, 77-krotny reprezentant Francji miał już przekazać władzom PSG, że nie przedłuży kontraktu kończącego się w czerwcu. Kto miałby go zastąpić? Francuski kanał sportowy "RMC Sport 1" poinformował, że priorytetem jest Gruzin Chwicza Kwaracchelia.

Właśnie w nim Enrique widzi następcę Mbappe. Gruzin występujący we włoskim Napoli może grać jako lewoskrzydłowy lub cofnięty napastnik. 23-letni Kwaracchelia od dwóch lat jest piłkarzem włoskiego klubu, do którego trafił z Dinamo Batumi za 13,3 mln euro. Mocno przyczynił się do zdobycia mistrzostw Włoch w poprzednim sezonie. W 65 meczach w Serie A od czasu przyjazdu do Włoch strzelił 22 gole i miał 21 asyst. Równie skuteczny jest w reprezentacji Gruzji – 15 bramek w 28 meczach. Jego wartość wyceniana jest na 80 mln euro, ale nie wiadomo, czy to zadowoli właściciela klubu Aurelio De Laurentiisa, znanego z twardych negocjacji transferowych. Wartość Gruzina może jeszcze wzrosnąć po tegorocznych finałach Euro, w których wystąpi reprezentacja tego kraju.

