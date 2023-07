To on miał wpływ na transfer Leo Messiego do Ameryki. Legenda MLS o przenosinach mistrza świata

To wielkie wydarzenie dla całej piłki

Argentyńczyk zadebiutował w meczu pucharowym z Cruz Azul. Inter wygrał 2:1, a on przesądził o triumfie strzelając gola w końcówce z rzutu wolnego. Później Inter pokonał Atlantę United 4:0, a Messi zdobył dwie bramki i miał asystę. W konferencji wschodniej jego nowy zespół zajmuje ostatnie miejsce. - Nie da się ukryć, że transfer Leo Messiego to wielkie wydarzenie dla całej piłki w tej części świata - powiedział Guillermo Barros Schelotto w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Najlepszy zawodnik przechodzi tam, aby udowodnić swoją klasę w MLS. Z pewnością jest to element związany z promocją mistrzostw świata, które w 2026 roku odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Poza tym osoba Messiego będzie kluczową dla innych wielkich postaci ze świata piłki. Skoro on zdecydował się tutaj przejść, to inni też mogą - uzasadnił.

Beckham jest zdeterminowany w ściąganiu znanych nazwisk

Kluczową rolę w przejściu Leo Messiego odegrał David Beckham, który jest właścicielem Interu Miami. - Był on swoistym gwarantem, zapewnieniem, że to dobry projekt z przyszłością - tłumaczył. - Wszyscy wiemy, ile Beckham osiągnął w Europie, w jakich klubach występował i myślę, że obecnie jest cennym ambasadorem „soccera” na świecie. Z pewnością także jemu, jako prezesowi Interu zależy na sukcesach. Stąd tak duża determinacja w ściąganiu kolejnych znanych nazwisk - dodał.

