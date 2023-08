Trener Kopenhagi wściekły na Raków! Zaczął grzmieć, mówi o braku sprawiedliwości, mocne słowa

Raków pisze własną historię, chce wygrać wielki finał. Niezwykłe słowa Dawida Szwargi: co mają... koty do meczu z Kopenhagą?

Raków Częstochowa już dziś zmierzy się w rewanżowym spotkaniu eliminacji Ligi Mistrzów z Kopenhagą. Szkoleniowiec duńskiej ekipy, Jacob Neestrup, udzielił wypowiedzi w której powiedział o pewnej niesprawiedliwości, która dotknęła jego drużynę w związku z meczem z mistrzami Polski. Padły mocne słowa.

Trener Kopenhagi grzmi przed meczem z Rakowem. Mówi o braku sprawiedliwości

Jak powiedział Neestrup, faktem niesprawiedliwości trzeba nazwać sytuację, w której drużyna mistrzów Polski skorzystała z przepisów Ekstraklasy i mogła pominąć ostatnią ligową kolejkę, aby przygotować się do meczu z jego przeciwnikami. Jak stwierdził szkoleniowiec mistrzów Danii, UEFA powinna zrobić wszystko, aby ujednolicić przepisy.

- To niesprawiedliwe, ale to nasza własna decyzja w Danii. Kiedy patrzę na nasz terminarz, to widzę, że musimy grać co trzy, cztery dni. Nie widzę terminu, kiedy moglibyśmy rozegrać jakieś zaległe spotkanie. Właśnie dlatego powinno się rozważyć, czy w innych ligach drużyny powinny mieć możliwość przekładania meczów. Chodzi o spojrzenie na całą sprawę z europejskiego punktu widzenia. Wszystkie ligi nie mogą przenosić spotkań tak, jak w Polsce - powiedział Jacob Neestrup na łamach "Ekstrabladet".