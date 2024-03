Ważne wieści dla polskich kibiców! Wielka zmiana, fani będą w siódmym niebie po tych doniesieniach

Ależ klops Kamila Grabary! Cóż on zrobił w tej sytuacji, na tym poziomie taki gol to kuriozum [WIDEO]

Za nami pierwsze spotkania 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy, poznaliśmy również pierwszych ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Polscy kibice mogą tej wiosny obserwować rywalizację z dystansem, bowiem nie ma już w europejskich pucharach polskiego przedstawiciela. Raków Częstochowa pożegnał się z europejską przygodą po fazie grupowej Ligi Europy, a Legia Warszawa przegrała z Molde walkę o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem w Chorwacji było wiadomo, że rywalizacja Dinama z PAOK jest dosyć istotna dla polskich drużyn, które mają aspiracje, by grać w europejskich pucharach. Wygrana piłkarzy z Zagrzebia nad tymi z Salonik 2:0 oznacza, że w sezonie 2025/26 mistrzowie Polski rozpoczną eliminacje Ligi Mistrzów od drugiej rundy kwalifikacyjnej. To nie wszystko, bowiem zdobywca Pucharu Polski przeskoczy z Ligi Konferencji do Ligi Europy i o awans do tych rozgrywek będzie się bił od pierwszej rundy kwalifikacyjnej. Wicemistrzowie Polski i trzeci zespół Ekstraklasy rozpoczną grę w Europie od drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji.

