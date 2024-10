Wojciech Szczęsny już z nowymi kolegami z Barcelony! Póki co ogląda ich popisy z trybun

Historia transferu Wojciecha Szczęsnego do Barcelony wygląda jak gotowy scenariusz na film. Gwiazda europejskiej piłki postanawia zakończyć karierę będąc w niemal szczytowej formie, jednak po kilku tygodniach odzywa się do niego jeden z największych i najsłynniejszych klubów świata, ponieważ potrzebują wsparcia na pozycji bramkarza po poważnej kontuzji dotychczasowej jedynki. Ten zgadza się nie z powodu finansów, ale po to, by napisać ostatni, bardzo poetycki rozdział swojej, i tak bogatej, kariery. Jak potoczy się przygoda Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie tego nie wie nikt, ale oczekiwania kibiców są ogromne, bo każdy wierzy, że Polak godnie zastąpi Marca-Andre ter Stegena.

Wojciech Szczęsny pokazał się na stadionie nowego klubu!

Wszystko wskazuje na to, że w środę, 2 października, Wojciech Szczęsny zostanie już zaprezentowany jako nowy zawodnik FC Barcelona. Testy medyczne przechodził w poniedziałek, zdaje się jednak, że klub nie chciał organizować tego wydarzenia w przeddzień meczu w Lidze Mistrzów, dlatego też zdecydowano się na przesunięcie konferencji o dwa dni. Szczęsny natomiast skorzystał z faktu, że i tak jest w Barcelonie, i wybrał się na mecz swoich nowych kolegów z drużyny, którzy we wtorek, 1 października podejmują Young Boys Berno. 34-latek został uchwycony na trybunach stadionu „Dumy Katalonii” przez kamery telewizyjne podczas wspomnianego starcia. Na swój debiut w Lidze Mistrzów w barwach nowe zespołu Szczęsny będzie musiał jednak najpewniej poczekać jeszcze kilka tygodni.