Wojciech Szczęsny czuje się jak w domu, gdy obrona gra na tej wysokości

Polski bramkarz świetnie spisywał się od początku zawodów. W pierwszej połowie Pau Cubarsi sfaulował rywala i sędzia bez wahania pokazał obrońcy czerwoną kartkę. Ta sytuacja sprawiła, że Szczęsny nie narzekał w tym meczu na brak pracy. Jednak był bezbłędny, a nawet gdy na koniec sfaulował rywala i wydawało się, że będzie rzut karny dla Benfiki, to okazało się, że... był spalony. W drugiej połowie zwycięską bramkę zdobył Raphinha, który wykorzystał błąd w szeregach gospodarzy. - Wydaje mi się, że to był fajny test naszej dojrzałości i charakteru - powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z Canal+ Sport. - Bo chyba wszyscy wiedzieli w momencie, kiedy Pau dostał czerwoną kartkę, że trzeba będzie te cechy pokazać na boisku. Od razu wiem, że zaczynamy grać trochę głębiej. Nie będę mówił, że się cieszę, ale czuję się jak w domu, kiedy obrona gra na tej wysokości i moja rola polega tylko na tym, żeby bronić to, co leci w światło bramki, wykopać jak najdalej i złapać wysokie wrzutki. Nie narzekałem. To znaczy - nie cieszyłem się z czerwonej kartki kolegi, ale też wiedziałem, że ten mecz się zmieni w taki sposób, jak ja troszkę lubię grać - tłumaczył.

Trener Hansi Flick komplementował polskiego bramkarza

Trener Hansi Flick był także zadowolony z postawy bramkarza w starciu z Benfiką i docenił jego występ w Lizbonie. - Miałem dobry poprzedni sezon w Juventusie - podkreślił Szczęsny w Canal+ Sport. - Lubię takie mecze. Mam troszkę doświadczenia gry za obroną, która jest troszkę cofnięta i czeka na kontry. Nie ukrywam, że było mi troszkę łatwo. To doświadczenie wychodzi w takich momentach. Nie ukrywam, że jestem z siebie w miarę zadowolony - wyznał.

Pedri dostał nagrodę dla najlepszego piłkarza meczu w Lizbonie

Co ciekawe, to jednak nie Szczęsny został wyróżniony tytułem MVP spotkania. Nagroda trafiła do Pedriego. - Dla dobra futbolu niech bramkarze nie dostają statuetek za najlepszego zawodnika meczu. Zdecydowanie wystarczy mi czyste konto - odparł Szczęsny w Canal+ Sport.

Na rozmowy o przedłużeniu umowy przyjdzie czas

Szczęsny ma ważny kontrakt z Barceloną do końca sezonu. Co dalej z jego przyszłością w katalońskim klubie? - To nie jest absolutnie czas, żeby rozmawiać o przedłużeniu kontraktu - zaznaczył Szczęsny w Canal+ Sport. - Mamy w tej chwili mecze co trzy dni. Bardzo ważne mecze w Lidze Mistrzów, w pucharze, w lidze, gdzie na każdym froncie walczymy o zdobycie tytułu. Nie uważam, żeby to był dobry czas, żeby nawet takie rozmowy prowadzić. Ale taki czas nadejdzie - przyznał polski bramkarz Barcelony.

