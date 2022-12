i Autor: Cyfra Sport Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński na celowniku giganta. Na drodze transferu stoi przeszkoda, co z przyszłością Polaka?

Bartosz Bereszyński ma za sobą bardzo udany mundial, to też przyciągnął on uwagę wielu uznanych firm. Ostatnio dużo mówi się o tym, że interesuje się nim Napoli. Do transferu może jednak nie dojść przez pełną zawiłość, która wychodzi na jaw dopiero teraz. Co dalej z przyszłością Polaka?