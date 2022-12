Były reprezentant Niemiec przejechał się po Cristiano Ronaldo. Nie zamierzał gryźć się w język, bardzo mocne słowa

Ostatnia szansa na wygranie MŚ przepadła

O tym, że mundial w Katarze będzie ostatnim w karierze Cristiano Ronaldo wiadomo było już od kilkunastu miesięcy. Potwierdził to zresztą sam zawodnik, który podkreślił, że jego ostatnim dużym turniejem będzie EURO 2024. Trwające wciąż mistrzostwa świata były więc ostatnią szansą dla legendarnego Portugalczyka na zdobycie przez niego najcenniejszego trofeum w reprezentacyjnej piłce. Niestety, CR7 musiał obejść się smakiem. Jego drużyna dotarła do ćwierćfinału, tam jednak okazała się gorsza od Marokańczyków, przegrywając 0:1 i odpadając z dalszych gier.

Rozpacz CR7

Cristiano Ronaldo w spotkaniu z Marokiem pojawił się na boisku z ławki rezerwowych, nie był jednak w stanie odwrócić losów spotkania. 37-latek miał świadomość, że przepada mu ostatnia szansa na zdobycie medalu MŚ. Tuż po końcowym gwizdku kamery uchwyciły legendarnego Portugalczyka, który nie potrafił ukryć swoich emocji, momentalnie zalewając się łzami. CR7 nie potrafił opanować się przez dłuższy czas, gdy wchodził do szatni wciąż wyglądał bowiem na doszczętnie załamanego.

Hamann przejechał się po CR7

Zdecydowana większość kibiców oraz ekspertów okazało zrozumienie dla zachowania Cristiano Ronaldo, były jednak wyjątki. Do takich z pewnością trzeba zaliczyć Dietmara Hamanna, który w ostrych słowach wypowiedział się na temat zachowania Portugalczyka. - Maroko pokazało ludzką twarz na tym mundialu. Mówimy o tych wszystkich gwiazdach, utalentowanych piłkarzach, najlepiej opłacanych... Jeden z nich, Cristiano Ronaldo, nie potrafił nawet pogratulować rywalom. Zespół dokonał naprawdę historycznej rzeczy, a Ronaldo nie miał nawet godności, by pogratulować rywalom. Marokańczycy mieli klasę. Po meczu podawali ręce Francuzom. Godność i szacunek wobec innych piłkarzy po porażce była wzruszająca – podkreślił były reprezentant Niemiec w studiu RTE. Choć są to bez wątpienia mocne słowa, w ustach 49-latka mają one jednak nieco inny wydźwięk. Hamann znany jest bowiem z kontrowersyjnych opinii nt. obecnych piłkarzy.

Kim jest Dietmar Hamann?

Dietmar Hamann jest byłym niemieckim piłkarzem, występującym na pozycji defensywnego pomocnika. Podczas zawodowej kariery reprezentował barwy takich klubów jak Bayern Monachium, Newcastle United czy FC Liverpool. Ma na koncie także 59 występów w dorosłej reprezentacji Niemiec, dla której zdobył 5 bramek. Wraz z „Die Maanschaft” wywalczył srebrny medal mistrzostw świata w Korei i Japonii (2002). Profesjonalną karierę zakończył w 2011 roku w barwach Milton Keynes Dons.

