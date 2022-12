Chorwacja - Brazylia STREAM ONLINE NA ŻYWO Mundial 2022 Gdzie oglądać mecz Chorwacja - Brazylia Transmisja ONLINE 9.12.2022

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Mecz Chorwacja - Brazylia wywołuje duże emocje wśród kibiców. To pierwszy z czterech hitów w 1/4 finału mistrzostw świata w Katarze. Chorwaci do ćwierćfinału awansowali po dramatycznym boju z Japonią zakończonym serią rzutów karnych (1:1 po karnych 3:1). Brazylia w 1/8 finału przejechała się po Korei Południowej, gromiąc ją na luzie 4:1 po serii niezwykle widowiskowych akcji.

Mecz Chorwacja - Brazylia zacznie się dzisiaj o godzinie 16 polskiego czasu. Brazylia i Chorwacja grały ze sobą pięć razy, a "Kanarki" nie przegrali ani razu (3 zwycięstwa, 2 remisy). Jeden z ich dwóch remisów miał miejsce, gdy reprezentacje spotkały się po raz pierwszy, w meczu towarzyskim z 1996 roku, który zakończył się wynikiem 1:1. Wynik ten powtórzył się w drugim meczu towarzyskim w 2005 roku. Rok później doszło do pierwszego z dwóch spotkań na Mistrzostwach Świata, w Niemczech 2006, gdzie Brazylia wygrała 1:0. Osiem lat później Neymar strzelił dwa gole w wygranym 3:1 meczu w 2014 roku, a ponownie trafił do siatki, gdy Brazylia pokonał Chorwację 2:0 w meczu towarzyskim przed MŚ 2018.

Brazylia, pięciokrotny mistrz świata, przeciwko Korei Południowej zagrała najlepszy dotąd mecz na tym mundialu, ale piłkarze z Kraju Kawy mają świadomość, że przeciwko doświadczonej reprezentacji Chorwacji czeka ich dużo trudniejsze spotkanie. - Chorwaci mają kilku naprawdę mocnych graczy. Modrić, Perisić czy Kovacić to zawodnicy, których wszyscy doskonale znają. Są silni i przyzwyczajeni do wielkich meczów. To będzie naprawdę trudne spotkanie i musimy przygotować się do niego najlepiej jak potrafimy - mówi Danilo, prawy obrońca reprezentacji Brazylii.

Mecz Chorwacja - Brazylia w 1/4 finału mistrzostw świata w Katarze zostanie rozegrany w piątek 9 grudnia 2022. Początek meczu Chorwacja - Brazylia o godzinie 16 polskiego czasu.

Modric has taken down one South American giant at the #FIFAWorldCup already 🇭🇷🎯👀 Time for another...?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022