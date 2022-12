Jakie MECZE DZISIAJ Mundial piątek 9 grudnia 2022 Mundial Kto gra dzisiaj wieczorem w Katarze? Mecz dzisiaj wieczorem na mundialu 9.12

Mecze dzisiaj to dwa wielkie hity w 1/4 finału mundialu w Katarze: Chorwacja - Brazylia i Holandia - Argentyna. Za nami pierwszy z nich, w którym potrzebna byłą dogrywka. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO z meczu Chorwacja - Brazylia. Po dwóch dniach przerwy złaknionych wielkich emocji kibiców czeka prawdziwa piłkarska uczta z dwóch smakowitych dań. O której godzinie mecze dzisiaj (piątek 9 grudnia 2022)? Poniżej informacje o godzinach meczów i transmisjach z mundialu w Katarze. Zobacz, jaki jest terminarz 1/4 finału mistrzostw świata.

Mecz Holandia - Argentyna to drugi mecz dzisiaj 1/4 finału MŚ i zacznie się o godzinie 20 polskiego czasu. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO. Holendrzy w fazie grupowej nie zachwycali, ale awansowali na pierwszym miejscu, a w boju o ćwierćfinał pokazali moc, pokonując 3:1 reprezentację USA. Argentyna występ na mundialu w Katarze zaczęli od falstartu (1:2 z Arabią Saudyjską), ale potem rozkręcali się, o czym boleśnie przekonała się również Polska. W 1/8 finału Leo Messi i spółka ograli 2:1 Australię. Louis van Gaal, selekcjoner reprezentacji Holandii, mimo kolejnych zwycięstw krytykowany jest za zmianę stylu gry zespołu Oranje. Ofensywny futbol zastąpił pragmatyczny styl defensywy z niższym procentem posiadania piłki i nastawianiem na kontrataki. - W piłkę nożną nie gra się już tak, jak w 1998 roku - tłumaczy zmianę swojej filozofii Louis van Gaal. - Wtedy futbol był bardziej otwarty, a teraz już tak nie jest. Futbol poszedł do przodu - przekonuje Holender. Czy Argentyńczycy znajdą sposób na pragmatycznych Holendrów?

1/4 finału: Chorwacja - Brazylia, godzina 16 TVP 1

1/4 finału: Holandia - Argentyna, godzina 20 TVP 1

Holandia i Argentyna grały ze sobą już dziewięć razy. Holandia wygrała cztery z tych spotkań, podczas gdy Argentyńczycy byli górą tylko raz. Wszystkie pozostałe mecze zakończyły się remisami, chociaż ostatnie z nich, półfinał MŚ 2014 w Brazylii zakończył się serią rzutów karnych, w której górą była Argentyna. Pamiętne boje to choćby finał mundialu w 1978 r. (3:1 dla Argentyny) czy niesamowita bitwa w 1998 r. z kapitalnym golem Dennisa Bergkampa.

A frame of #FIFAWorldCup legends 🖼️ 😍 🇳🇱🇦🇷 Will new portraits be added after the Quarter-Final? pic.twitter.com/F8dYo7yc6B— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022

