Chorwacja - Maroko STREAM ONLINE LIVE Mecz trwa! Gdzie obejrzeć mecz Chorwacja - Maroko Transmisja ONLINE 17.12.2022

Mecz Chorwacja - Maroko o 3. miejsce zacznie się dzisiaj o godzinie 16 polskiego czasu. Znamy już składy obu zespołów, które po raz drugi na tym mundialu zagrają ze sobą. W pierwszym spotkaniu, jeszcze w fazie grupowej, w meczu Maroko - Chorwacja był remis 0:0. W półfinałach Chorwaci przegrali 0:3 z Argentyną, a Marokańczycy ulegli 0:2 Francji. - Jesteśmy rozczarowani, chcieliśmy utrzymać marzenie Marokańczyków przy życiu. Będziemy musieli przetrawić tę porażkę. Jesteśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy, ale czuliśmy, że mogliśmy zajść jeszcze dalej - powiedział po porażce z mistrzami świata Walid Regragui, selekcjoner reprezentacji Maroka.

Mecz Chorwacja - Maroko jest pożegnaniem wielkiego piłkarza. Luka Modrić, lider chorwackiej drużyny, żegna się z piłkarskimi mistrzostwami świata, a razem z nim pewnie kilku innych doświadczonych piłkarzy. - Ludzie w Chorwacji są niezwykle dumni z tego zespołu - powiedział selekcjoner reprezentacji Chorwacji Zlatko Dalić po porażce 0:3 w półfinale mundialu z Argentyną. – Nikt nie jest wściekły z powodu półfinałowego wyniku. Wiem, że ludzie w Chorwacji są szczęśliwi i dumni, ale ta porażka mocno uderzyła w piłkarzy, a moim zadaniem wraz z moim sztabem szkoleniowym jest powrót na właściwe tory - dodał trener Dalić. - Porażka naprawdę mocno uderzyła w Lukę Modricia. Od dawna nie widziałem go tak smutnego, ale to zrozumiałe. Jest świadomy, że musi być pierwszym, który się odbije i pomoże nam przygotować zespół.

Piłkarze z Maroka jako pierwsza afrykańska drużyna w historii awansowała do pierwszej czwórki piłkarskiego mundialu. – Mecz o 3. miejsce? To będzie wyzwanie mentalne. Jesteśmy na ostatnich nogach, mamy wielu kontuzjowanych zawodników, ale chcemy wygrać mecz – stwierdził Walid Regragui, selekcjoner reprezentacji Maroka. Porażka w półfinale z Argentyną 0:3 sprawiła, że reprezentacja Chorwacji nie powtórzy wyczynu sprzed czterech lat, kiedy udało jej się sięgnąć po wicemistrzostwo świata. Podopieczni Zlatko Dalicia wciąż mogą jednak zakończyć katarski turniej na najniższym stopniu podium. Żeby tak się stało, muszą pokonać w sobotę Maroko w finale pocieszenia, jak nazywany jest o 3. miejsce. O to nie będzie jednak łatwo, tym bardziej, że zespół z Bałkanów najprawdopodobniej będzie musiał radzić sobie bez dwóch kluczowych zawodników – Marcelo Brozovicia oraz Josipa Juranovicia. Obaj zmagają się z kontuzjami. PONIŻEJ SKŁADY

Chorwacja i Maroko mają jeszcze jeden mecz do rozegrania, zanim wrócą do domu. Pokonane w półfinale drużyny powalczą o najniższe miejsce na podium. Obie reprezentacje będą chciały zakończyć turniej na wysokim poziomie i dać swoim fanom kolejne powody do dumy i radości. - Cieszymy się, że zaszliśmy tak daleko, a mecz o trzecie miejsce wiele znaczy dla nas i dla wszystkich Chorwatów. Nie co dzień zdarza się, że drużyny grają o podium mistrzostw świata. Posiadanie brązowego medalu, posiadanie go we własnym domu, byłoby cudowną rzeczą. To byłoby fenomenalne, fantastyczne dla nas i dla naszych rodzin - mówi Adrej Kramarić, piłkarz reprezentacji Chorwacji.

Mecz Chorwacja - Maroko o 3. miejsce piłkarskich mistrzostw świata 2022 zostanie rozegrany w sobotę 17 grudnia 2022. Początek meczu Chorwacja - Maroko dzisiaj o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV na antenach TVP 1 TVP Sport. STREAM ONLINE ZA DARMO z meczu Chorwacja - Maroko na stronie SPORT.TVP.PL

Sonda Kto wygra mecz o 3. miejsce MŚ 2022? Chorwacja Maroko