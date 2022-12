Jaki MECZ DZISIAJ Mundial 17 grudnia 2022 sobota Kto dzisiaj gra w Katarze? O której godzinie mecz dzisiaj o 3. miejsce 17.12

Co za ujęcie!

Jaki MECZ DZISIAJ Mundial sobota 17 grudnia 2022 Kto dzisiaj gra w Katarze 17.12

Mecz dzisiaj to spotkanie o 3. miejsce Chorwacja - Maroko. Po dwóch dniach przerwy na mundialu kibice znów przeżyją wielkie emocje. Zazwyczaj mecze o 3. miejsce to starca dwóch wielkich przegranych, ale w tym przypadku motywacji nie powinno zabraknąć obu zespołom. Chorwacja, wicemistrz świata sprzed 4 lat, powalczy z największą rewelacją mundialu w Katarze. Marokańczycy przeszli do historii jako pierwsza drużyna z Afryki w czołowej czwórce piłkarskich mistrzostw świata. Sprawdź o której godzinie mecz dzisiaj o 3. miejsce.

Kto dzisiaj gra Mundial sobota 17 grudnia 2022 O której godzinie mecz dzisiaj 17.12

Mecz dzisiaj to spotkanie Chorwacja - Maroko o 3. miejsce i zacznie się o godzinie 16 polskiego czasu. Już po raz drugi na tym mundialu Chorwacja i Maroko zagrają ze sobą, a w pierwszym spotkaniu, jeszcze w fazie grupowej, był remis 0:0. W półfinałach Chorwaci przegrali 0:3 z Argentyną, a Marokańczycy ulegli 0:2 Francji. - Jesteśmy rozczarowani, chcieliśmy utrzymać marzenie Marokańczyków przy życiu. Będziemy musieli przetrawić tę porażkę. Jesteśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy, ale czuliśmy, że mogliśmy zajść jeszcze dalej - powiedział po porażce z mistrzami świata Walid Regragui, selekcjoner reprezentacji Maroka. "Lwy Atlasu" jako pierwsza afrykańska drużyna w historii jest w pierwszej czwórce mundialu. – Mecz o 3. miejsce? To będzie wyzwanie mentalne. Jesteśmy na ostatnich nogach, mamy wielu kontuzjowanych zawodników, ale chcemy wygrać mecz – kontynuował trener Maroka.

MECZ DZISIAJ na mundialu sobota 17.12 O której godzinie mecz dzisiaj 17 grudnia 2022

Mecz dzisiaj o 3. miejsce zacznie się o godzinie 16. Porażka w półfinale z Argentyną 0:3 sprawiła, że reprezentacja Chorwacji nie powtórzy wyczynu sprzed czterech lat, kiedy udało jej się sięgnąć po wicemistrzostwo świata. Podopieczni Zlatko Dalicia wciąż mogą jednak zakończyć katarski turniej na najniższym stopniu podium. Żeby tak się stało, muszą pokonać w sobotę Maroko w finale pocieszenia, jak nazywany jest o 3. miejsce. O to nie będzie jednak łatwo, tym bardziej, że zespół z Bałkanów najprawdopodobniej będzie musiał radzić sobie bez dwóch kluczowych zawodników – Marcelo Brozovicia oraz Josipa Juranovicia. Obaj zmagają się z kontuzjami.

PONIŻEJ TERMINARZ MUNDIALU 2022 - kiedy mecz o 3. miejsce i finał?

MUNDIAL DZISIAJ Terminarz mistrzostw świata w Katarze

17 grudnia, sobota

Mecz o 3. miejsce: Chorwacja - Maroko, godz. 16 TVP 1

18 grudnia, niedziela

FINAŁ: Argentyna - Francja, godz. 16 TVP 1

Czas wyłonić 𝗽𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲̨ 𝗺𝘂𝗱𝗶𝗮𝗹𝘂! 🥉 Kto z brązem mistrzostw świata❓#Mundialove pic.twitter.com/pLlSN4hzPQ— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 17, 2022

MECZE DZISIAJ Mundial w sobotę 17 grudnia 2022 O której godzinie mecz dzisiaj 17.12

Wielki Luka Modrić, lider chorwackiej drużyny żegna się z piłkarskimi mistrzostwami świata, a razem z nim pewnie kilku innych doświadczonych piłkarzy. - Ludzie w Chorwacji są niezwykle dumni z tego zespołu - powiedział selekcjoner reprezentacji Chorwacji Zlatko Dalić po porażce 0:3 w półfinale mundialu z Argentyną. – Nikt nie jest wściekły z powodu półfinałowego wyniku. Wiem, że ludzie w Chorwacji są szczęśliwi i dumni, ale ta porażka mocno uderzyła w piłkarzy, a moim zadaniem wraz z moim sztabem szkoleniowym jest powrót na właściwe tory - dodał trener Dalić. - Porażka naprawdę mocno uderzyła w Lukę Modricia. Od dawna nie widziałem go tak smutnego, ale to zrozumiałe. Jest świadomy, że musi być pierwszym, który się odbije i pomoże nam przygotować zespół.

Sonda Kto wygra mecz o 3. miejsce MŚ 2022? Chorwacja Maroko