Cristiano Ronaldo nie wytrzymał! Wymowny wpis gwiazdora, odpowiedział na wszelkie zarzuty podczas mundialu w Katarze

Ostatnie miesiące bez dwóch zdań nie potoczyły się po myśli Cristiano Ronaldo. Gwiazdor reprezentacji Portugalii i do niedawna Manchesteru United nie był wiodącą postacią swojej drużyny, co skończyło się dla niego rozwiązaniem kontrakt z ekipą z Old Trafford i masą plotek oraz spekulacji, których nie brakowało na całym świecie. Po odejściu z United, "CR7" miał przynajmniej błyszczeć na mistrzostwach świata w Katarze, ale już w meczu 1/8 finału przeciwko Szwajcarii, selekcjoner zdecydował, że Ronaldo spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych. To wywołało lawinę, a na atak w kierunku trenera i federacji zdecydowała się nawet siostra "CR7". Teraz głos zabrał również sam zainteresowany, który jednak zaprzeczył wszystkim doniesieniom, aby miał pokłócić się z Santosem.

Wymowny wpis Cristiano Ronaldo! Gwiazdor reprezentacji Portugalii zabrał głos po oskarżeniach

- Nasza drużyna jest zbyt zżyta, by mogła zostać rozbita przez siły zewnętrzne. Nasz naród jest zbyt odważny, by dać się zastraszyć jakiemukolwiek przeciwnikowi. Drużyna w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, która będzie walczyć o marzenie do samego końca! Uwierz razem z nami Portugalio! - napisał krótko na Twitterze "CR7" dając do zrozumienia, że nie ma wewnątrz reprezentacji Portugalii żadnych konfliktów.

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022