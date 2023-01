Cristiano Ronaldo uderzony w czuły punkt. Ała! Bolesna szpilka gwiazdy zwolnionej z powodu Portugalczyka

Życie Georginy Rodriguez zmieni się nie do poznania? Partnerka Ronaldo może wpaść w tarapaty, wystarczy jeden błąd

Cristiano Ronaldo czeka na wielki debiut w nowym klubie Al-Nassr. Po przenosinach do Arabii Saudyjskiej spotkało go jednak kilka problemów. Przede wszystkim związanych z debiutem w tej ekipie. W żółto-niebieskim trykocie Cristiano Ronaldo nie mógł zagrać ze względu na limity obcokrajowców. Z tego powodu z klubu zwolniono Vincenta Aboubakara. Dzięki temu Al-Nassr może zarejestrować do gry Cristiano Ronaldo.

Vincent Aboubakar udzielił komentarza „Mundo Deportivo” na temat współpracy z Cristiano Ronaldo na treningach. Szybko zdecydował się wbić szpilkę Portugalczykowi. Zdecydował się na uderzenie w niego przez Leo Messiego.

- Zawsze myślałem, że Messi jest lepszy od Ronaldo, ale po treningu z Ronaldo okazało się, że miałem rację - miał powiedzieć Vincent Aboubakar.

Zarobki Cristiano Ronaldo w Al-Nassr

Cristiano Ronaldo zarobi wielkie pieniądze w Arabii Saudyjskiej. W Al-Nassr ma otrzymywać potężną fortunę. Według medialnych doniesień ma to być 200 milionów euro za sezon gry w Arabii Saudyjskiej. Nieoficjalnie mówi się, że ma także promować na kandydatury tego kraju na mundial w 2030 roku.