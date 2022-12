Cristiano Ronaldo wybrał nowy klub. Zgarnie prawdziwą fortunę, nieprawdopodobne pieniądze

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Cristiano Ronaldo postanowił zmienić miejsce zamieszkania! Portugalczyk zadecydował, aby kontynuować swoją karierę piłkarską w Arabii Saudyjskiej i przyjął ofertę Al-Nassr. Kontrakt w arabskim państwie sprawi, że Portugalczyk zarobi prawdziwą fortunę. Do hitowych przenosin dojdzie już w styczniu.

Cristiano Ronaldo w nowym klubie. Z Manchesterem United rozstał się w złym stylu

O Cristiano Ronaldo głośno było ostatnimi czasy z powodu jego głośnego rozstania z Manchesterem United. Portugalczyk udzielił mocnego wywiadu, w którym krytykował swojego pracodawcę i trenera "Czerwonych Diabłów" Erika Ten Haga. Wtedy to przedstawiciele klubu z Old Trafford stwierdziły, że kontrakt z piłkarzem należy rozwiązać, a on sam znalazł się w sytuacji bez klubu. Piłkarzem miały interesować się PSG, Chelsea i Newcastle United, ale ostatecznie, postawił on na przenosiny do Arabii Saudyjskiej i drużyny Al-Nassr. Według informacji "Marca", były napastnik Juventusu Turyn i Realu Madryt za nową umowę będzie inkasował aż 200 milionów euro rocznie! Przygoda zawodnika z Al Nassr ma trwać dwa i pół roku.

- Krok wstecz jest oczywisty, ale forma Ronaldo powoli plasuje go na innym poziomie. Jest nawet krytykowany w Portugalii za grę podczas mundialu. Jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia - komentuje "Marca".

Lewandowski, Ronaldo i Ibrahimović – bitwa na OBRZYDLIWIE drogie fury! | Futbologia