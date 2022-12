Czesław Michniewicz rozwiewa wątpliwości co do swojej przyszłości. Padły ważne słowa

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Nie ma między nimi konfliktu

Ostatnio atmosfera wokół Czesława Michniewicza i reprezentacji Polski zrobiła się napięta. Selekcjoner wykonał plan na mistrzostwach świata, bo Polska zagrała w fazie pucharowej. Czy to zapewni trenerowi przedłużenie umowy z PZPN? - Co zrobi prezes Kulesza to nikt z nas nie wie, łącznie ze mną, ale na pewno nie jestem w żadnym konflikcie z prezesem - powiedział trener Czesław Michniewicz w rozmowie z Radiem Zet. - To kolejna manipulacja i nieprawda. Cały czas byłem i jestem z nim w kontakcie, rozmawialiśmy już po powrocie do Polski, na miejscu też spotykaliśmy się wiele razy - dodał szkoleniowiec.

Wszystko w rękach prezesa

Michniewicz wyjawił do kiedy obowiązuje go kontrakt z PZPN. Zaprzeczył, że w jego kontrakcie jest zapis, że decyzja o przedłużeniu umowy musi zapaść w ciągu siedmiu dni po mundialu. - Do 31 grudnia jestem pracownikiem PZPN, a co będzie później zdecyduje prezes Kulesza - stwierdził. - Nie wywieram żadnej presji, na pewno się spotkamy, jeszcze raz wszystko przeanalizujemy. Być może ktoś by chciał, żebyśmy się pokłócili, ale tak nie jest. Nie pojawiła się we mnie myśl o rezygnacji, bo ja wykonuję swoje zadania. Oczywiście, że zawsze może być lepiej, czy pod względem punktowym, stylu gry, ale jak się popatrzy, jak ta reprezentacja się tworzy, z jakich zawodników, to ta reprezentacja może bardzo fajnie funkcjonować - zaznaczył trener Czesław Michniewicz w rozmowie w Radiu Zet.