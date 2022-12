Jan Tomaszewski aż się zagotował na wizji! Legendarnego bramkarza poniosły nerwy, gdy mówił o Polakach "CHRYSTE PANIE!"

Piłkarze reprezentacji Polski, podobnie jak kolejni selekcjonerzy Biało-czerwonych od dłuższego czasu mogą spodziewać się mocnych słów od Jana Tomaszewskiego, który rzadko gryzie się w język i w mocnych słowach komentuje występy polskiej kadry. Nie inaczej było po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze, gdzie razem z Maciejem Szczęsnym, legendarny bramkarz podsumowywał miniony już mundial. Przy wspomnieniu o tym, co zaprezentowali Biało-czerwoni, Jan Tomaszewski od razu wybuchnął.

Jan Tomaszewski nie utrzymał nerwów na wodzy na wspomnienie o polskich piłkarzach w Katarze! Mocne słowa, nie gryzł się w język

- Ja przepraszam, ale naprawdę nie wiem, o czym my mówicie… Kto do jasnej cholery postawił to wyjście z grupy?! Zarząd, trener, premier, prezydent? CHRYSTE PANIE! Co to znaczy wyjście z grupy? Historyczne wyjście to było w 1974 roku. I tu nagle się okazuje, że awans to jest coś nieprawdopodobnego… Przy najlepszych piłkarzach w historii polskiej piłki to jest obowiązek! I do czego doszło? Po meczu z Argentyną wszyscy płaczą, bo nie wiadomo ile wygra Meksyk i nagle wygrali tylko 2:1. Mój Boże… wszyscy skaczą sobie do buzi, całują się, jaki to oni sukces zrobili... Przy takim składzie reprezentacji jest to dla mnie klęska i wyjście z grupy po było minimum - zagotował się na wizji Jan Tomaszewski po raz kolejny uderzając w polskich piłkarzy po mundialu w Katarze. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim i Maciejem Szczęsnym, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!

