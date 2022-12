Jan Tomaszewski i Maciej Szczęsny podsumowują mundial w Katarze! Oglądaj ostatni "Katar Express" na żywo

Argentyński bramkarz zhańbił nagrodę tuż po jej otrzymaniu! Ciarki żenady, jego rodzina będzie się za to wstydzić latami

Mundial w Katarze zapisał się w historii jako jeden z najlepszych w historii. Pomimo wielkich kontrowersji związanych z wyborem organizatora i rozegraniem najważniejszej piłkarskiej imprezy w kraju, gdzie nie respektuje się praw człowieka, na boisku było magicznie. Fani przez blisko miesiąc żyli wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, które zakończyły się wspaniałym zwycięstwem Argentyny i Leo Messiego. 35-latek poprowadził "Albicelestes" do upragnionego pucharu i na zawsze zapisał się w historii kraju i dyscypliny. Potwierdził, że jest najlepszym piłkarzem w historii, co dzień po genialnym finale rozstrzygniętym w rzutach karnych podsumują Jan Tomaszewski i Maciej Szczęsny. Eksperci "Super Expressu" powrócą też do gorącego tematu związanego z polską kadrą, w której dni Czesława Michniewicza wydają się być policzone. Ostatnie wydanie programu "Katar Express" na żywo obejrzysz poniżej. Początek już o 12:00!